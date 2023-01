Kenya: Les villageois de la côte kenyane tirent profit des crédits carbone

Le projet de mangrove de Mikoko Pamoja devrait générer des revenus annuels d'environ 130 000 $.

Les kiswahiliphones d'Afrique de l'Est ont inventé un nouveau mot, "hewa kaa", pour décrire le crédit carbone.

Le hewa kaa est un produit que les villageois de la région côtière du Kenya vendent aux entreprises internationales pour les inciter à réduire leurs émissions de carbone. Lorsqu'on leur demande quel est leur métier, les villageois répondent : "Nous vendons de l'air".

Les villageois font partie du projet Mikoko Pamoja - qui signifie "mangroves ensemble" en swahili - qui est une initiative de développement dans les régions de Gazi et Makongeni sur la côte sud du Kenya. Ce projet pionnier encourage la préservation et l'utilisation durable des ressources de la mangrove pour atteindre trois objectifs : atténuer le changement climatique, préserver la biodiversité et améliorer les moyens de subsistance des communautés.

Mikoko Pamoja préserve 117 hectares de mangroves appartenant à l'État, ce qui représente près de 16 % de l'écosystème de la baie de Gazi. Au cours des 20 années allant de 2013 à 2033, le projet vise à protéger 107 hectares de forêts de mangroves naturelles et à conserver 10 hectares de plantations de mangroves rouges qui ont été établies dans des zones dénudées au début des années 1990.

Les avantages en termes de carbone de la protection et de la plantation de mangroves sont considérables, car les mangroves retiennent le carbone dans leur biomasse et l'emprisonnent dans la boue marine. Selon l'Initiative Équateur, plus de 1 500 tonnes métriques de carbone par hectare sont stockées sous les forêts de mangroves, soit plus de huit fois plus que dans les forêts terrestres.

Grâce à ces efforts, Mikoko Pamoja est devenue la toute première initiative de carbone bleu au monde à vendre des crédits de carbone issus d'activités de préservation des mangroves pour le développement communautaire, selon l'Initiative Équateur. La plupart des projets d'échange de crédits étant basés sur des écosystèmes terrestres, le passage au "bleu" inclut la préservation et la restauration des puits de carbone océaniques, tels que les forêts de mangroves.

Créée en 2002, l'Initiative Équateur est un partenariat multisectoriel dirigé par les Nations Unies qui rassemble des gouvernements, la société civile, des universités, des entreprises et des organisations de base afin de reconnaître et de faire progresser les solutions locales de développement durable fondées sur la nature pour les personnes, la nature et les communautés résilientes.

Pourquoi des mangroves ?

Les mangroves, également appelées "forêts bleues", poussent généralement dans la zone intermédiaire le long des côtes tropicales et subtropicales.

Environ 75 % des mangroves dans le monde sont concentrées dans seulement 15 pays, et à peine 7 % se trouvent dans des zones protégées, selon l'Initiative Équateur. Ces arbres sont essentiels à la vie humaine et marine.

Mangroves:

Fournissent un habitat de reproduction pour de nombreux poissons et crustacés commerciaux durant les premiers stades de leur vie et contribuent à l'abondance des fruits de mer.

Favorisent l'accumulation de débris d'arbres et de bactéries dans l'eau et constituent une source de nourriture et un refuge essentiels pour les poissons jeunes ; les racines nouées des palétuviers protègent les poissons des prédateurs. Les racines des palétuviers noués protègent les poissons des prédateurs. Ainsi, les palétuviers contribuent à soutenir l'industrie de la pêche dont dépendent les communautés côtières pour leur subsistance.

Elles servent de tampon entre la terre et la mer. Lorsque de fortes vagues se tournent vers la terre, les mangroves diffusent leur force, protégeant ainsi le littoral et les établissements humains. Cela empêche l'érosion et réduit les dommages causés aux infrastructures.

Protéger la qualité de l'eau en éliminant les nutriments et les polluants des eaux de ruissellement avant qu'ils n'atteignent les habitats d'herbiers marins et les récifs coralliens. Leurs systèmes complexes abritent également toute une série d'espèces sauvages, notamment des oiseaux et des abeilles.

servent de puits de carbone de haute qualité, une ressource essentielle pour l'atténuation du changement climatique.

Les avantages en termes de carbone de la protection et de la plantation de mangroves sont considérables, car les mangroves retiennent le carbone dans leur biomasse et l'emprisonnent dans la boue marine. Selon l'Initiative Équateur, plus de 1 500 tonnes métriques de carbone par hectare sont stockées sous les forêts de mangroves, soit plus de huit fois plus que dans les forêts terrestres.

Plan Vivo, une organisation qui aide les communautés à planter des arbres et à générer des crédits carbone, a validé Mikoko Pamoja pour vendre au moins 3 000 tonnes métriques d'équivalent CO2 par an de 2013 à 2033. Cet accord devrait générer un revenu annuel d'environ 130 000 dollars.

Les entreprises avant-gardistes achètent les crédits, les ONG, les universités et les particuliers qui cherchent à gérer leur empreinte carbone, tout en soutenant les personnes et la nature.

Mikoko Pamoja a financé des pompes, fournissant de l'eau potable à plusieurs centaines d'enfants dans les écoles primaires de Gazi et Makongeni et à près de 5 400 personnes dans la communauté au sens large. Le projet a également contribué à l'achat de manuels scolaires, de tenues de sport et d'autres matériels pédagogiques pour 700 enfants.

Le Kenya Marine and Fisheries Research Institute travaille avec les communautés sur le projet de mangrove. James Mwaluma, chercheur scientifique et expert des systèmes océaniques et côtiers de l'institut, décrit cette collaboration : "Non seulement nous replantons des mangroves là où d'autres ont été coupées, mais nous impliquons les communautés dans la vente de crédits carbone à la communauté internationale."

Le Dr Mwaluma ne tarit pas d'éloges sur le projet Mikoko Pamoja, dont les revenus tirés de la vente de crédits carbone sont réinvestis dans la communauté pour construire des écoles et des hôpitaux.

Avant son lancement, l'accès à l'eau potable et au matériel éducatif dans le village de Gazi Bay était un privilège réservé à une minorité. Grâce au projet, plus de 30 % des bénéfices des crédits carbone ont été consacrés à l'éducation, à l'approvisionnement en eau potable, à la reforestation de la mangrove et à l'égalité des chances en matière d'emploi pour la majorité des habitants de Gazi.

Mikoko Pamoja a financé des pompes, fournissant de l'eau potable à plusieurs centaines d'enfants dans les écoles primaires de Gazi et Makongeni et à près de 5 400 personnes dans la communauté au sens large. Le projet a également contribué à l'achat de manuels scolaires, de tenues de sport et d'autres matériels pédagogiques pour 700 enfants.

Mikoko Pamoja est l'un des nombreux projets communautaires soutenus par la stratégie de l'économie bleue du gouvernement kenyan, qui vise à libérer le potentiel des possibilités offertes par la mer dans la région côtière pour une croissance économique soutenue, inclusive et durable. Elle prévoit également de créer des emplois, tout en conservant et en utilisant durablement les environnements côtiers et marins.

Avec ses 640 kilomètres de côtes, le Kenya est prêt à exploiter l'océan Indien à l'échelle industrielle, au bénéfice des communautés riveraines. Certains villageois vendent des crédits carbone sur le marché mondial et restaurent les coraux endommagés par l'homme et le changement climatique, tandis que d'autres cultivent et vendent de la chair de crabe et élèvent des poissons de grande valeur.

Le Dr Mwaluma affirme que les jeunes de Dabaso, plus au nord sur le littoral, bénéficient des nombreux programmes soutenus par l'initiative.

"À Dabaso, les jeunes de ce village sont impliqués dans l'élevage de crabes et la production de chair de crabe qu'ils vendent dans leurs propres restaurants. Leurs clients sont principalement des touristes qui visitent les villes côtières du nord, Watamu et Malindi. Ils ont créé une entreprise qui génère, en moyenne, 360 000 dollars par an et les a sortis du cercle vicieux de la pauvreté."

Mikoko Pamoja est devenue la toute première initiative de carbone bleu au monde à vendre des crédits de carbone issus d'activités de préservation des mangroves pour le développement communautaire, selon l'Initiative Équateur. La plupart des projets d'échange de crédits étant basés sur des écosystèmes terrestres, le passage au "bleu" inclut la préservation et la restauration des puits de carbone océaniques, tels que les forêts de mangroves.

En tant que projet phare, le modèle de Mikoko Pamoja est reproduit dans la forêt bleue de Vanga, à 60 km au sud de Gazi Bay, près de la frontière avec la Tanzanie. L'expansion à Vanga triplera effectivement la superficie des mangroves protégées et le nombre de crédits carbone vendus, ce qui augmentera encore les revenus.

De bonnes connaissances scientifiques, l'adhésion de la communauté, l'esprit d'entreprise communal et le soutien du gouvernement ont été identifiés comme les éléments constitutifs du projet qui pourrait être reproduit par d'autres zones de mangrove en Afrique et en Amérique latine.

Depuis sa création, les participants au projet Mikoko Pamoja n'ont cessé de partager leur expérience dans la région, en échangeant des visites avec des communautés de Gambie, de Madagascar, du Mozambique, du Sénégal et de Tanzanie.

Newton Kanhema est le Directeur adjoint du Centre d'information des Nations Unies - Nairobi.