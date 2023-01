Soudan: Le pays participe à la 3e conférence africaine pour la paix à Nouakchott

Khartoum — La Conférence africaine pour la promotion de la paix a été inaugurée aujourd'hui, dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, sous le généreux patronage du président de la République islamique de Mauritanie avec une large participation internationale.

La délégation soudanaise participant à la conférence était dirigée par Abdel Atti Ahmed Abbas, le ministre des Affaires religieuses et des Dotations.

La séance d'ouverture de la conférence a été prononcée par Son Excellence le Président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazwani, qui a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux dirigeants, chefs d'État, ministres et ambassadeurs participant aux activités de la conférence pour leur grand intérêt pour questions de paix et sa promotion et diffusion de la paix sur le continent africain. Il a appelé à lutter contre le terrorisme et à diffuser la culture de la paix et de la stabilité entre les sociétés des pays du monde par la vaccination intellectuelle, ce qui nécessite un travail persistant et des efforts concertés pour consolider les valeurs de tolérance. Son Excellence le Président Al-Ghazwani a déclaré que cette session de la conférence affirme l'importance de la durabilité et de l'inclusivité pour unifier les rangs pour faire face à la violence et au terrorisme dans les pays du continent africain.

Concluant son allocution à la séance d'ouverture, il a annoncé le début et le lancement des travaux de la Conférence africaine pour la promotion de la paix dans sa 3ème édition.

Pour sa part, Cheikh Abdullah bin Bayyah, président du Forum d'Abou Dhabi pour la promotion de la paix, a souligné lors de son discours à la séance d'ouverture de la conférence la préoccupation pour la paix en Afrique, et a déclaré que la paix est la seule option dans le monde, et sans la paix, il n'y aurait ni religion ni monde.

Il a souligné la particularité de cette conférence pour discuter de la paix, rechercher les causes des combats sur le continent et rechercher la réconciliation entre les peuples.