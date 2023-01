Soudan: Abdel-Ati s'adresse à la Conférence africaine pour la promotion de la paix

Nouakchott — Le ministre par intérim des affaires religieuses et des dotations, Abdel-Ati Ahmed Abbas, a souligné la nécessité d'incarner la responsabilité de la science dans la réalisation du processus de paix et le rejet du discours de haine et de l'extrémisme.

Abdel-Ati, qui dirige la délégation soudanaise participant à une session de trois jours de la Conférence africaine pour la promotion de la paix en Mauritanie, a appelé à restaurer le prestige des universitaires dans les pays du monde entier pour contribuer à la diffusion des valeurs de tolérance, l'amour et la familiarité entre les gens.

S'adressant à la séance d'ouverture de la troisième Conférence africaine pour la promotion de la paix, qui s'est déroulée au milieu d'une large participation internationale sous le patronage du président de la République islamique de Mauritanie, le ministre a souligné l'importance de promulguer des lois et des législations qui favorisent et préviennent l'émergence d'extrémistes. courants et limiter la propagation de l'intolérance.

Abdel-Ati a apprécié le grand rôle joué par Cheikh Abdallah ben Bayyah, président du Forum d'Abu Dhabi pour la promotion de la paix, dans la diffusion d'une culture de paix et de stabilité parmi les sociétés du continent africain et d'autres pays du monde.

Il a exprimé ses remerciements au peuple mauritanien pour son accueil chaleureux et son hospitalité, et a transmis les salutations du Président du Conseil de Souveraineté de Transition (CST), le Gén. Abdel-Fattah Abdel-Rahman Al-Burhan et à Son Excellence le Président de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.