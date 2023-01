Afrique du Nord: L'Algérie rejette les mesures punitives pratiquées par l'entité sioniste contre le peuple palestinien et ses dirigeants

L'Algérie rejette les mesures punitives pratiquées par l'entité sioniste contre le peuple palestinien et ses dirigeants, a souligné le Représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York, l'Ambassadeur Nadir Larbaoui.

Dans son discours prononcé mercredi lors du débat du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, le Représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York, l'Ambassadeur Nadir Larbaoui a exprimé le rejet par l'Algérie des mesures punitives décidées par l'occupant sioniste contre le peuple palestinien et ses dirigeants, suite à la demande d'avis consultatif par l'Assemblée générale des Nations unies, à la Cour internationale de justice, rappelant la déclaration signée, en sa qualité de président en exercice du Sommet arabe au nom du groupe arabe et avec de nombreux pays, pour marquer le soutien indéfectible à la Cour internationale de Justice et au droit international comme pierre angulaire du système international, ainsi que l'attachement à la coopération multilatérale.

A cet égard, M. Larbaoui a rappelé que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait précédemment interpellé la Communauté internationale, et le Conseil de sécurité en particulier, dans une lettre adressée au Secrétaire général des Nations Unies à la suite des violences contre le caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa, à assumer ses responsabilités afin de mettre fin à ces pratiques criminelles et d'assurer la protection nécessaire au peuple palestinien et à ses lieux sacrés, en particulier la ville occupée d'El-Qods, qui est livrée quotidiennement, et au milieu d'un silence international, aux pratiques et violations de l'occupation visant à modifier sa nature démographique et son identité arabe, islamique et chrétienne et qui pourraient avoir pour conséquence de saper les efforts de reprise des négociations.

Concernant l'adhésion de la Palestine à l'ONU, M. Larbaoui a affirmé le soutien continu de l'Algérie à l'Etat de Palestine pour obtenir l'adhésion à part entière à l'ONU, en plus de son soutien à la résolution 77/247 de l'Assemblée générale, par laquelle elle a demandé un avis consultatif de la Cour internationale de Justice concernant les implications juridiques résultant de la violation par l'occupation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination.

Le représentant permanent de l'Algérie a rappelé les résultats du Sommet arabe tenu à Alger, qui ont souligné le caractère central de la cause palestinienne et le soutien absolu aux droits du peuple palestinien, y compris son droit à la liberté et à l'autodétermination, et l'établissement de son Etat indépendant, avec El-Qods Al-Sharif comme capitale, en soulignant l'adhésion collective des pays Arabes à l'Initiative de paix arabe de 2002 et leur engagement à la résolution du Conflit arabo-sioniste sur la base du principe terre contre paix, conformément à la légalité internationale et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité .

Il a également souligné que l'Algérie reste inébranlable dans ses positions de soutien au peuple palestinien frère, et qu'elle est pleinement convaincue qu'une paix juste et globale comme option stratégique n'est possible que par la fin de l'occupation de toutes les terres arabes occupées et la mise en œuvre des résolutions de la légalité internationale et de l'initiative de paix arabe.

Enfin, et dans une allusion à ceux qui se servent de la cause palestinienne pour servir leurs propres intérêts, M. Larbaoui a conclu son discours en indiquant : "Je dis aux frères Palestiniens, c'est dans les moments de vérité que les attitudes, les intentions et les objectifs deviennent clairs, que le mensonge est exposé, et que les peuples libres, les vrais partisans de la cause palestinienne, placent par-dessus tout, la liberté du peuple palestinien, sa lutte et ses sacrifices pour l'exercice de son droit à l'autodétermination".