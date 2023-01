Afrique: CHAN 2022 - Harouna Doula entraîneur Niger - " Nous voulons faire de notre mieux pour gagner cette bataille "

Le sélectionneur du Niger, Harouna Doula, va participer à son troisième Championnat d'Afrique des Nations. Le Niger affrontera le Congo ce vendredi 20 janvier à Oran.

Connu pour son calme, Doula est visiblement heureux par cette nouvelle opportunité de présenter le football nigérien au monde entier.

" Le CHAN est la vraie compétition pour les joueurs africains parce qu'il a des joueurs qui jouent à domicile dans leur championnat, donc pour moi être ici avec le Niger à nouveau, est un honneur " s'est réjoui le Nigerien dont les propos ont été relayés par Cafonline.

Niger - Congo devient un classique du CHAN, c'est la deuxième fois consécutivement que les deux équipes s'affrontent en phase de groupe. Doula connait très bien son homologue congolais, Jean Elie Ngoya Obackas. Les deux compères se sont connus en Allemagne où ils vont fréquenter la même université.

" J'ai beaucoup de respect pour lui. Vendredi, nous allons jouer l'un contre l'autre. Il m'a toujours considéré comme un grand frère et ce sera l'occasion de se montrer et de se rencontrer à nouveau comme au bon vieux temps ", a déclaré Doula.

Malgré les propos amicaux des deux entraîneurs, sur le terrain, ce sera du sérieux. Pour le Niger, une victoire serait une manière parfaite de commencer leur campagne.

Doula a déclaré : " Nous avons passé deux semaines en Tunisie pour jouer des matches amicaux et nous préparer pour ce tournoi. Ce n'est peut-être pas la même équipe que celle que nous avons affrontée il y a deux ans au Cameroun, mais nous sommes prêts pour ce match. "

" Nous voulons faire de notre mieux pour gagner cette bataille, mais nous voulons obtenir la victoire afin de passer à l'étape suivante. C'est dans cet esprit que nous aborderons ce match avant de rencontrer le Cameroun. Nous avons préparé les joueurs. Nous comptons sur la préparation psychologique des joueurs. Nous allons jouer de manière tactique, et nous serons plus organisés et plus efficaces ", a expliqué Doula en détail aux médias.

Doula, un vétéran et célèbre entraîneur du football nigérien, dont on se souvient qu'il a qualifié le Niger pour son premier CHAN en 2011 et CAN en 2012, est un homme à la recherche d'un nouveau défi. Il veut maintenant emmener le Niger en finale à Alger le 4 février, mais le Mena doit d'abord battre le Congo pour avoir une telle chance.