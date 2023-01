Congo-Kinshasa: Entrepreneuriat - Lyse Emilia Batantou lance la marque Mâma Lhyia

"Mâma Lhyia" est la toute première marque de sauce tomate made in Congo, fabriquée par la jeune entrepreneure Lyse Emilia Batantou, titulaire d'une licence en sciences et technologies alimentaires, des masters en commerce agroalimentaire et en gestion en audit et conseil. La marque de sauce tomate est le fruit de ses huit ans d'expérience passées dans les entreprises alimentaires en France, en qualité de responsable de commande, livraison et stockage.

Lyse Emilia Batantou a lancé sur le marché congolais, depuis décembre dernier à Madingou, la marque de sauce tomate "Mama Lhyia". Elle entend élargir, jusqu'à la fin du mois février, la chaîne de distribution de son produit à travers les deux principales villes congolaises,Brazzaville et Pointe-Noire, tout en ayant un maximum de commandes et de points de vente pour permettre à la population d'acquérir très facilement ce produit.

Deux approches distinctes sont à l'origine de la création de la marque de sauce tomate "Mâma Lhyia" dont son observation du marché congolais inondé de tomates en boîte concentrée provenant de l'étranger et son désir ardent d'offrir aux Congolais une sauce tomate purement nationale, de bonne qualité, naturelle et nutritionnellement sans pesticides et sans engrains chimiques. "Mâma Lhyia" est une marque pour les personnes qui veulent un produit bio et surtout un produit qui répond à leur demande par rapport aux impératifs de la société, un produit qui peut être utilisé en un temps record, a indiqué la promotrice.

" L'idée est venue d'une observation lors de mes voyages entre la France et le Congo. A chaque fois que je parcourais les différents marchés de Brazzaville, trois faits se présentaient, à savoir la tomate fraîche, la tomate déconcentrée qui était vendue entre 100 et 150F CFA et la boîte de tomate pelée, mais il manquait une sauce tomate congolaise et j'ai saisi l'occasion pour faire le lien. L'histoire de "Mâma Lhyia" part aussi de ce souvenir d'enfance au sein de la famille avec les plats en sauce tomate de maman. Au départ, je n'étais pas fan des plats en sauce tomate, mais un jour, ma maman m'a fait découvrir la tomate transformée que j'ai aimée et depuis, j'adore reproduire ce que faisait maman ", a expliqué Lyse Emilia batantou.

Face aux impératifs du marché, avec sa marque de sauce tomate "Mâma Lhyia", Lyse Emilia Batantou s'est fixée pour crédo le respect des normes sanitaires et la valorisation des produits des terroirs congolais car, dit-elle, les Congolais consomment par snobisme pensant que seuls les produits venus de l'extérieur sont de bonne qualité et tout ce qui est fait sur place est dévalué. La jeune entrepreneure entend créer une grande entreprise de production de sauce tomate congolaise, tout en faisant de sa marque de sauce tomate, une marque agroalimentaire qui sera ancrée dans les esprits des Congolais.

" La particularité de "Mâma Lhyia" est tout simplement son originalité et son authenticité. C'est une sauce artisanale, sans produits chimiques. Quand je parle d'artisanal, cela veut dire que je prends la charge de faire cuire mes tomates pendant quatre heures. Avant la cuisson, je sélectionne tout d'abord les tomates une après une tout en m'assurant que chaque tomate est fraîche. Dès lors que je constate qu'une tomate commence à sentir de la fermentation nectique, qu'elle commence à produire de l'acidité, je la mets de côté. Alors que les industriels ne le font pas, ils ajoutent des additifs, notamment le colorant et le soja pour obtenir cet aspect lourd de la sauce ", renchéri Lyse Emilia Batantou.