Congo-Brazzaville: A cœur ouvert - L'histoire du vilain petit canard

Notre aptitude à nous aimer, à nous chérir et à nous valoriser est souvent le reflet de l'amour que les autres nous portent. En premier lieu nos parents, puis nos proches au fil du temps. Le besoin d'appartenance devient souvent notre plus belle occasion de nous aimer ou le pire drame de notre relation à nous-même...

L'amour n'est pas un naturel, une évidence. L'amour est une école, le fruit d'un apprentissage continuel qui commence dans le berceau, à la mamelle de ses parents. Les enfants sont des plantes arrosées à l'amour de leurs parents. Sans eau, les graines meurent et n'ont point de fruit à donner. La terre s'assèche et ne présente que des ronces.

Plus tard dans la vie, les doutes et les questionnements prennent toute la place ; les enfants non aimés et mal aimés d'hier deviennent les adultes méfiants et méchants d'aujourd'hui. La loi du plus fort.

La qualité de l'entourage est d'une importance majeure dans le devenir d'une jeune pousse d'âme, telle dans l'histoire du vilain petit canard. Le vilain petit canard était un enfant rejeté de tous. Il se sentait laid parce que tout le monde le faisait passer pour une créature horrible. La pire horreur que le monde n'ait jamais pondue.

Rejeté, il a fini par s'isoler et s'éloigner du groupe. Dans sa détresse, il a rencontré d'autres petits canetons très attachants qui semblaient ne pas du tout voir sa laideur. Pas qu'il était subitement devenu parfait, mais ses erreurs étaient excusées, ses fautes couvertes. Il s'est senti aimé et enfin accepté et a fini par reprendre des couleurs jusqu'à devenir un magnifique cygne dont la présence était devenue aussi précieuse que de l'or.

La qualité de l'entourage est déterminante pour votre future personne, la prochaine version de vous-même. Il est important de pouvoir se détacher des environnements toxiques pour offrir au monde les trésors qui sommeillent en vous.