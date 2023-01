Burkina Faso: Cinéma - Apacha, soldat du peuple, va combattre à Ouagadougou !

Pour Kimya Animation Studio, tout fonctionne et on sait pourquoi. La passion de la 3D conduit cette jeune structure, créée en 2018, à être le seul représentant du Congo Brazzaville à la prochaine édition du célèbre Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou (Fespaco) avec son court métrage d'animation "Apacha".

Ils sont cinq, unis comme les cinq doigts de la main dans l'aventure de Kimya Animation Studio et sont probablement à deux doigts de remporter un vif succès, en seulement sept minutes et quarante secondes, avec "Apacha". Qui sont-ils ? Fortune Tsété, porteur de projet, réalisateur, modeleur et animateur 3D; Lewis Bakouma, assistant réalisateur, monteur et motion designer; Alexia Tsété, scénariste et responsable financière; Sarha Nkodia, scénariste, responsable marketing et communication; Emmanuel Makaya Ngoma, technicien lumière et rendu. Voilà pour ces cinq là ! Fait de leur propre main : Apacha, soldat du peuple, anti-héros animé en 3D, cherchant à trouver des solutions aux problèmes auxquels il ne fait qu'ajouter de nouveaux problèmes. Apacha pourrait, d'ailleurs, faire sienne cette citation d'Einstein : " La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique, rien ne fonctionne et on ne sait pas pourquoi ".

A l'opposé de cette citation, pour Kimya Animation Studio, tout fonctionne et on sait pourquoi : trois mois de travail, et parfois plus de quinze heures par jour, pour donner vie à ce court métrage d'animation ! Un labeur qui trouve aujourd'hui sa récompense, "Apacha" se distinguant en étant le seul film du Congo Brazzaville, nominé au Fespaco dont la première édition s'est tenue en 1969 ; un festival qui se tiendra du 25 janvier au 4 février et qui reste l'une des plus grandes manifestations cinématographiques du continent africain. Avant cela si peu de choses, une première projection en salle à Pointe-Noire lors du Ficomp en septembre 2022 mais cela n'a rien d'un tunnel pour ce court métrage qui a vu apparaître une nouvelle lumière lors de sa sélection au Lift Off (décollage) du Festival 2023 de Pinewood Studio à Atlanta. De la Georgie au Burkina Faso, Apacha, soldat du peuple, taille donc sa route et la taillera également sur le petit écran avec une diffusion sur la chaîne congolaise "DRTV".

Né un 14 septembre 1995 à Brazzaville, Fortuné Tsété, porteur du projet et père spirituel d'Apacha, se serait pourtant bien vu magistrat après ses études de droit à la Fac de Brazzaville mais ça c'est la théorie. Pour la pratique, c'est l'addiction aux jeux vidéo qui l'emportera. En vrac, des formations sur Youtube, des cours par correspondance pour la programmation de jeux vidéo et sur les monteurs de jeux comme Unity 3D ou Cinéma 4D R8 et puis de nouvelles études de programmation informatique à EAD Pointe-Noire entre 2018 et 2020, jusqu'à devenir titulaire d'un certificat Microsoft Certified Systems Engineer en développement C# et un BTS en informatique de gestion. Et si à l'épreuve du temps il fallait parler d'être animé par la passion, ce serait certainement mention très bien avec félicitation du jury.