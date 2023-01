Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Cinquante étudiants congolais bénéficient de la bourse du Brésil

L'ambassade du Brésil au Congo a remis, le 19 janvier à Brazzaville, des lettres de présentation aux étudiants congolais pour leur permettre d'accéder dans des universités brésiliennes cette année.

La cérémonie de remise des lettres de présentation et matricules aux bénéficiaires s'est déroulée en présence du Pr Aimé Christian Kayath, directeur de la coopération au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, représentant la ministre de tutelle, et aussi des parents, amis et connaissances des lauréats au Programme étudiant convention de graduation (PEC-G2023).

Dans le souci de faire bénéficier aux étudiants congolais des formations professionnelles et académiques adéquates, le Brésil a disposé 291 options dans plusieurs domaines ci-après : les sciences économiques, l'ingénierie en alimentation ; la littérature, les relations internationales ; l'ingénierie électronique, l'administration publique ; l'agronomie ; la gestion d'entreprise ; le droit ; les arts visuels ; l'ingénierie de pétrole ; la biomédecine; l'ingénierie civile ; l'architecture ; l'urbanisme etc.

Dans son message délivré à cette occasion, l'ambassadeur du Brésil au Congo, Renato Soares Menezes, a rappelé que le programme d'étude dénommé PEC-G (Programme étudiants-convention de graduation) offert par le gouvernement brésilien s'inscrit dans le cadre de l'accord culturel, scientifique et technologique signé entre les deux pays. Ce programme, a-t-il poursuivi, " offre l'opportunité aux jeunes étudiants congolais de faire un cours de graduation gratuit dans l'une des universités du Brésil ".

Le diplomate brésilien a saisi cette occasion pour rappeler la bonne santé des relations entre les deux pays, parler aux parents et prodiguer quelques conseils aux étudiants bénéficiaires.

" Chers parents et familles, à la fin de leurs études, vos enfants seront des professionnels prêts à exercer des fonctions sociales pour le bien-être de leur famille et de la nation. J'encourage les étudiants à profiter de la culture du Brésil. D'ailleurs, la culture brésilienne est très influencée par celle de l'Afrique concernant le culinaire, la musique, la religion et la population ", a déclaré l'ambassadeur.

Par l'entremise de son directeur de la coopération, la ministre de l'Enseignement supérieur a exprimé sa satisfaction de " la coopération bilatérale et dynamique entre le Congo et le Brésil ". En outre, elle a félicité tous les lauréats au PEC-G2023 du premier cycle.

De leur côté, les étudiants bénéficiaires ont " remercié et loué vivement l'initiative du gouvernement brésilien pour cette offre grandiose et magnifique chaque année aux étudiants congolais ". Et d'ajouter: " Nous remercions également le gouvernement congolais. Car, après nos formations, en revenant au pays, nous serons comptés parmi les hauts cadres du Congo pour contribuer à son avancement ".

Rappelons que chaque année, le gouvernement du Brésil octroie des bourses d'études aux étudiants congolais pour leur permettre d'étudier gratuitement dans différentes facultés des institutions d'enseignement supérieur.