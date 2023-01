Congo-Brazzaville: Enseignement général - Jean Luc Mouthou prend le pouls des structures de l'hinterland

Dans les départements des Plateaux et de la Cuvette, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a fait un état des lieux des écoles en cours de construction et celles dont les travaux viennent de prendre fin, tout en échangeant avec le corps enseignant sur différents problèmes concernant le système éducatif.

Les travaux du futur lycée d'Inkouélé à Gamboma, dans le département des Plateaux, sont en voie de finition, tandis que ceux de l'école 5 à Owando, dans la Cuvette, ont déjà pris fin. Le centre d'éducation préscolaire dans le même district n'attend que d'être équipé pour recevoir ses premiers apprenants qui n'auront plus de longues distances à parcourir. " Sur l'ensemble du territoire national fleurissent des chantiers. C'est non seulement pour adapter les infrastructures scolaires à la démographie qui augmente mais aussi les mettre aux normes pour que les apprenants puissent bénéficier des meilleures conditions d'études ", a expliqué le ministre Jean Luc Mouthou qui est aussi arrivé au collège et au lycée de Boundji, dans la Cuvette, pour constater la réhabilitation des bâtiments endommagés par la tornade.

Lors de la même descente à Oyo, Owando, Makoua, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation a échangé avec les enseignants. Le déficit du personnel enseignant, la publication des textes d'intégration à la fonction publique, la situation des enseignants communautaires, l'application du statut particulier des enseignants ont été au menu. " C'est important de discuter directement avec le ministre sur ces questions plutôt que d'attendre seulement les rapports ", a fait savoir le directeur des études du collège Lheyet-Gaboka d'Owando, Cyr Golden Hagnaly.

Sur ces différentes problématiques, le ministre Jean Luc Mouthou a levé les zones d'ombre en appelant les enseignants à garder espoir pour ne pas mettre à mal l'avenir des élèves car, selon lui, les textes d'intégration pourraient être publiés en mars prochain.

Par ailleurs, au lycée d'excellence d'Oyo et à l'école des Trois présidents, le ministre a échangé avec les élèves, exhortant ceux qui sont en classe d'examen à redoubler d'efforts dans le travail sans attendre le dernier virage.