Gabon: S.E.M. Ali Bongo Ondimba s'est entretenu avec le Général d'Armée Michael E. Langley

Libreville - le 18 janvier 2023-Le Président de la République, Chef de l'Etat, S.E.M. Ali Bongo Ondimba a reçu ce jour au Palais Rénovation une délégation du Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (Africom), conduite par le Général d'Armée Michael E. Langley, Commandant de ladite structure, nommé à la tête de cette organisation depuis le 9 août 2022.

Au cours de cette audience, le Chef de l'Etat a échangé avec son hôte sur le renforcement des relations de coopération bilatérale en matière de Sécurité entre le Gabon et les Etats-Unis.

Pour Monsieur le Président de la République, il existe entre les deux pays des enjeux multiformes communs, notamment en matière de Paix, de Sécurité, de Stabilité, de lutte contre le Terrorisme et la Piraterie maritime. Aussi a-t-il préconisé, dans le cadre de la consolidation de la coopération bilatérale entre le Gabon et les Etats-Unis, qu'un accent soit mis sur le renforcement des capacités, la formation et l'échange d'informations.

Pour sa part, le Commandant de l'Africom a estimé que notre pays, Membre Non- Permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies, est un partenaire crédible disposant d'une stratégie et d'une position lisible en matière de Paix et de Sécurité, qui contribue à asseoir la stabilité dans la Sous-région. Par ailleurs, le Général d'Armée Langley a salué le leadership du Gabon en matière de préservation de l'Environnement.

En outre, il a exprimé la volonté des autorités de son pays de hisser la coopération bilatérale entre le Gabon et les Etats-Unis à un niveau supérieur, dans le cadre d'avantages mutuellement bénéfiques.

Tout en félicitant le Gabon en sa qualité de Membre Non Permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023, le Général Langley qui séjourne pour la première fois dans notre pays s'est dit honoré et satisfait de ces échanges fructueux avec le Chef de l'Etat.

Pour rappel, le Commandement des États-Unis pour l'Afrique est l'un des sept commandements géographiques de combat du Département américain de la Défense.

Créé depuis 2018, cet organisme est responsable de toutes les opérations militaires américaines, des exercices, de la coopération en matière de sécurité et apporte une réponse aux crises sur le continent africain afin de promouvoir la sécurité, la stabilité et la prospérité régionales.