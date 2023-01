Gabon: Déclaration du Parti démocratique gabonais (PDG)

Dans la nuit du 24 décembre 2022, un éboulement d'une grande ampleur a détruit le chemin de fer sur une linéaire de 500 mètres, interrompant de faite trafic ferroviaire entre Libreville et l'intérieur du pays.

Il s'en est suivie une pénurie de carburant, de gaz butane, de médicaments et d'autres produits de première nécessité dans les provinces du Haut Ogooué et de l'Ogooué Lolo.

Prenant la mesure de la gravité de la situation, le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a immédiatement instruit le gouvernement, aux fins, non seulement de réparer la voie endommagée, mais aussi de trouver dans l'urgence des voies et moyens alternatifs d'approvisionnement des provinces impactées.

C'est ainsi qu'un pont aérien a été établi entre Libreville et Franceville, acheminant par les airs une première cargaison de 3,5 tonnes de médicaments et de vivres frais grâce à la réquisition de nos forces de défense et de sécurité. Dans le même temps, 14 wagons ont été acheminés vers la Gare de Boué, suppléés par des camions citernes permettant une première livraison de 720m3 de gasoil et 140m3 d'essence dans les stations de Franceville et Koula-Moutou.

S'agissant de la réhabilitation de la voie ferrée, d'impressionnants moyens logistiques ont été mis à contribution pour réhabiliter dans les meilleurs délais la voie endommagée. A ce jour, les équipes sont à pied d'œuvre et les travaux se poursuivent à un rythme soutenu, faisant entrevoir la reprise du trafic ferroviaire d'ici la fin du mois de janvier 2023.

Le parti démocratique gabonais salue la clairvoyance et l'extrême diligence dont fait preuve le Distingué Camarade Président Ali Bongo Ondimba, qui a su prendre en temps opportun, les décisions idoines et instruire les différents responsables civils et militaires pour juguler une situation catastrophique qui pouvait déboucher sur une grave crise économique et sociale.

Ce faisant, le Distingué Camarade Président vient à nouveau de faire la démonstration magistrale de l'homme d'État qu'il est en étant attentif aux préoccupations de ses compatriotes et en agissant promptement pour éviter les dommages et des tourments à son peuple, ou pour préparer des dommages inévitables. A l'instar de sa réaction immédiate, lorsqu'un éboulement similaire avait au mois d'octobre 2022, affecté des Gabonais au quartier PK8 dans le 6è arrondissement. Permettant dans un élan de solidarité et de compassion,e relogement de ses compatriotes.

Du reste, toutes ces catastrophes naturelles qui surviennent ici et là à travers la planète, sont la conséquence des dérèglements induits par les changements climatiques observés depuis quelques décennies.

Cette posture de responsabilité confère à notre pays, une voix prépondérante reconnue par la communauté internationale.

Le parti démocratique gabonais, conscient des enjeux, soutient et encourage fermement le Distingué Camarade Président Ali Bongo Ondimba à poursuivre son noble combat pour la préservation de l'environnement, le développement économique et par voie de conséquence, l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes.

Lu par Frédéric MASSAVALA MABOUMBA

Conseiller porte-parole du PDG ;

le 17 janvier 2023