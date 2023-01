Burkina Faso: Vie des Etalons - Le général Bako dit stop

L'international burkinabè Bakari Koné a officiellement décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur. A 34 ans et sans club depuis son départ de Kerala Blasters FC en première division indienne, le " général Bako " ne retrouvera finalement plus les terrains.

Clap de fin pour le footballeur burkinabè Bakari Koné. Le défenseur central des Etalons a décidé de dire stop après 81 sélections avec l'équipe nationale. Né en avril 1988, le " général Bako " a débuté sa carrière à l'EFO et n'a eu besoin que d'une année dans le championnat national pour s'exiler en France en 2006 à Guingamp, en ligue 2. Mais avant de partir, il intègre la sélection nationale, entraînée alors par Drissa Traoré dit Saboteur. "Je n'avais même pas effectué une seule séance d'entraînement avec les Etalons. A ma première séance, j'étais déjà titulaire pour jouer contre le Sénégal le 7 octobre 2006 lors des éliminatoires de la CAN 2008. Les Lions de la Teranga revenaient de la coupe du monde 2002 avec de grands joueurs comme Papa Bouba Diop, Diomansy Kamara, Tony Sylva, El Hadji Diouf, Henri Camara et Omar Daf. Pour nous, c'était déjà un rêve de les voir jouer à la télé. Donc venir jouer contre ces messieurs, c'était un autre niveau. C'est après le match que j'ai réalisé que ce n'était pas un rêve, mais la réalité... C'est l'occasion pour moi de dire merci au coach Saboteur, qui m'a fait confiance à cette période-là ", a confié le " général Bako " à nos confrères d'Oméga médias.

La suite, ce sont 5 coupes d'Afrique que Bakari Koné va jouer avec les Etalons dont les plus abouties sont la CAN 2013 en Afrique du Sud (vice-champions) et celle 2017 (3e place). En club, le désormais ancien Etalon passera ses belles périodes à Lyon en France où il a joué 142 matchs avec à la clé 8 buts. Il a joué avec des coéquipiers comme Juninho, Karim Benzema, Lisandro López, Aly Cissokho, Michel Bastos et Bafétimbi Gomis. Bako fait un break à Strasbourg lors de son retour en Hexagone. Le reste, ce sont des passages exotiques en Turquie, en Russie et en Inde.

Avec Paul Koulibaly, Bakari Koné formait la charnière centrale des Etalons qui a permis d'écrire les plus belles pages de l'histoire de la sélection nationale.

Kader Traoré

Le " général Bako " formait la charnière centrale des Etalons avec Paul Koulibaly

Le parcours de Bakari Koné

2005-2006 : EFO (Burkina Faso)

2006-2011 : EA Guingamp (France)

2011-2016 : Olympique lyonnais (France)

2016-2018 : Málaga CF (Espagne)

2017-2018 : RC Strasbourg (France)

2018-2019 : Ankaragücü (Turquie)

2019-2020 : Arsenal Toula (Russie)

2020-2021 : Kerala Blasters FC (Inde)