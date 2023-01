Afrique: CHAN 2022 - Pedro Conçalves entraîneur de l'Angola " Nous sommes convaincus que lors du prochain match, nous serons meilleurs "

La sélection angolaise visera la victoire contre la Mauritanie, vendredi(17h00) au stade du complexe sportif Miloud-Hadefi à Oran, pour sa deuxième sortie dans le groupe D comptant pour le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), qui se tient en Algérie, a déclaré jeudi son entraîneur Pedro Conçalves.

Dans sa conférence de presse d'avant match, animée au même complexe sportif, le technicien portugais a insisté sur " la nécessité de vaincre ", même s'il s'attend à " une mission difficile contre une bonne équipe mauritanienne, notamment sur le plan offensif ".

Alors que leur deuxième match du tournoi se profile contre les Mourabitounes dans le groupe D au stade Miloud Hadefi d'Oran, Golcalves dit qu'ils ont travaillé pour réparer les erreurs qu'ils ont commises lors de leur match d'ouverture du tournoi.

" Nous avons beaucoup travaillé à l'entraînement et avons corrigé ces erreurs. Il faut être plus agressif surtout dans le dernier tiers du match et rester concentré tout le match. Nous avons apporté toutes les corrections nécessaires pour ne pas répéter ces erreurs. Nous sommes convaincus que lors du prochain match, nous serons meilleurs. Notre prochain match est très difficile car nos adversaires mauritaniens savent que s'ils perdent le match, ils sont éliminés du tournoi. Donc, nous devons être prudents et notre attitude doit être la bonne. Comment pouvons-nous motiver nos joueurs ? Il n'y a pas de tour de magie. Gagner un match est la meilleure motivation qu'une équipe puisse atteindre. Ce que nous voulons, ce sont des joueurs talentueux qui sont fiers de représenter l'Angola. Dans ce groupe de joueurs ici en Algérie, nous avons cela, et je suis fier de mon équipe ", a expliqué Goncalves, indique Cafonline.

L'Angola, qui dispute sa quatrième édition du CHAN, a atteint la finale lors de sa première participation en 2011, mais n'a pas dépassé les phases de groupes en 2016 au Rwanda. Deux ans plus tard au Maroc, les Palancas Negras avaient atteint les quarts de finale.

Pour Goncalves, l'édition 2022 est une nouvelle occasion de rappeler à tous que le football angolais a le vent en poupe et pour le refléter, il faut bien faire et pour y parvenir, il faudra gagner son match contre la Mauritanie pour espérer continuer dans la compétition .

" Je crois que nous sommes sur la bonne voie. L'équipe angolaise s'est développée et a progressé. Nous essayons de répondre aux attentes des fans à la maison. Nous ferons de notre mieux. Il y a une différence entre ce que nous voulons réaliser et ce qui est devant nous. Nous voulons réaliser des progrès. Nous voulons participer à toutes les compétitions et participer régulièrement à des tournois comme celui-ci. Cela montre ce que nous pouvons réaliser. Nous essayons d'affirmer notre présence sur le terrain. Un jour, nous atteindrons notre objectif et pour l'instant, nous le prenons un match à la fois. Nos joueurs se soutiennent. Nous essaierons de gagner. Nous ne pouvons pas prendre le prochain match à la légère. On est dans un groupe de trois équipes donc déjà c'est difficile de passer à l'étape suivante si on perd un match. On veut montrer le niveau de notre championnat quand on joue dans un tournoi comme le CHAN. Nous avons déjà vu des matchs passionnants ici en Algérie et nous devons donc être de bons ambassadeurs du football angolais ", a ajouté le technicien portugais.

Gonçalves souhaite que cette équipe angolaise reflète la croissance de sa ligue à domicile qui a vu le Petro de Luanda atteindre les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF 2021/22 tandis que la Sagrada Esperança figurait dans les phases de groupes.

Pour Gonçalves, qui a qualifié l'Angola pour sa toute première participation à la Coupe du Monde U17 de la FIFA en 2019 au Brésil, le succès à ce CHAN n'est pas seulement important pour lui en tant qu'individu mais aussi pour le pays.