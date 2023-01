Sénégal: Un programme d'alimentation et de nutrition pour accompagner les conditions d'apprentissage à Kolda et Sédhiou

Kolda, 19 jan. (APS) - Un programme intégré d'alimentation scolaire et de nutrition d'un coût estimé à plus de 15 milliards FCFA (25 millions de dollars) a été lancé ce jeudi, à Kolda (sud), a constaté l'APS.

"Nous avons procédé au lancement du programme intégré d'alimentation et de nutrition scolaire, qui reste un programme important pour accompagner les conditions d'apprentissage des élève", a expliqué le gouverneur de la région de Kolda, Saër Ndao.

Il a indiqué que ce programme financé par le département américain de l'agriculture (USDA) "va contribuer à l'amélioration des conditions des élèves, notamment dans l'alimentation et la nutrition dans les écoles, à l'image des cantines scolaires".

Ce programme, qui a effectivement démarré ses activités en octobre 2021 et qui va durer jusqu'en septembre 2026, cible plus de 200 établissements scolaires dans les régions de Kolda et Sédhiou.

"Nous avons prévu la construction et la réhabilitation des espaces de cuisine et des entrepôts pour 120 écoles, le développement professionnel des enseignants et des administrateurs des écoles, etc.", a déclaré Youssoupha Gaye, le coordinateur du programme.

Celui-ci sera mis en œuvre par un consortium d'organisations dans sa zone d'intervention.