Congo-Brazzaville: Livre - Le meilleur écrivain des Sanzas 2022 exprime sa reconnaissance aux Dépêches de Brazzaville

L'heureux récipiendaire dans la catégorie littérature de la dix-neuvième édition des Sanzas, le Trophée des créateurs, l'écrivain François Onday-Akiéra, pour son ouvrage Mwana Okwèmet, est venu présenter son trophée au directeur des rédactions des Dépêches de Brazzaville et aux journalistes, le 19 janvier.

" Je suis venu remercier le directeur des rédactions des Dépêches de Brazzaville du fait qu'en avril 2019, il m'a aimablement ouvert les pages des Dépêches du Bassin du Congo précisément la rubrique "Evocation" pour que je sois son animateur. Et c'est à partir de là que j'ai écrit le livre "Mwana Okwèmet" qui m'a permis de décrocher le prix de meilleur écrivain pour l'année 2022. Ce produit est le leur. Et comme on dit que le journaliste est un écrivain qui s'ignore, donc il fallait dire aux autres que la vocation est là, vous écrivez demain vous pouvez aussi recevoir le prix des Sanzas, le Trophée des créateurs, pourquoi pas le Renaudot, ou le prix Goncourt ", s'est exprimé François Onday-Akiéra.

En effet, courant les années 2019, 2020, 2021, en sa qualité de rédacteur de la rubrique "Evocation", François Onday-Akiéra a publié beaucoup d'articles à titre évocatoire, historique, culturel et consort. En janvier 2021, ne pouvant plus continuer de les publier, il a plutôt pris l'option d'écrire un livre comme un feuilleton intitulé Mwana Okwèmet. C'est l'histoire d'une héroïne de la zone du Bassin de l'Alima-Nkéni, fille d'un des héros de la résistance contre les Français. Et c'est à travers cet ouvrage qu'il a été désigné meilleur écrivain. C'est pourquoi il a tenu à remercier le directeur des rédactions, Emile Gankama.

La distinction motive François Onday-Akiéra à viser l'international

Quant à la distinction, François Onday-Akiéra a exprimé sa joie d'être choisi meilleur écrivain de l'année 2022. D'abord, " Lorsque dans la salle le maître de cérémonie a proclamé, pour la catégorie littérature des Sanzas, Trophée des créateurs, le prix est décerné à François Onday-Akiéra, c'était un grand bonheur pour moi, parce que nous sommes plusieurs écrivains qui aspirent à ce trophée ", a-t-il dit.

L'écrivain François Onday-Akiéra ne compte pas baisser les bras. Il pense qu'il faut avoir la prétention de viser l'international. " Je ne savais pas que mon livre "Mwana Okwèmet" qui est né sur les tables des Dépêches de Brazzaville gravira les échelons jusqu'à devenir un roman national. Puisque le grand critique Boniface Mongo Mboussa dit que ce roman est le chemin manquant de la littérature congolaise en ce sens qu'il relie la littérature des années d'indépendance à ce qui nous manquait, à savoir la description de l'homme congolais avant les colons et pendant la colonisation. "

Notons que "Mwana Okwèmet" est un roman historique rapportant des faits qui se sont déroulés entre 1900 et 2004, quasiment sur un siècle entier et qui surtout apprend ce que la jeunesse ignore, à savoir l'arrivée des colons qui n'était pas idyllique, la résistance des peuples. En même temps, ce livre souligne l'esclavage qui existait à cette époque.