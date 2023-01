Sénégal: Louga - Samba Ndiobène Ka a présenté les condoléances du Chef de l'Etat et du gouvernement aux familles endeuillées de l'accident meurtrier de Sakal

Louga — Le Ministre du Développement Communautaire, de l'Equité Sociale et Territoriale, Samba Ndiobène ka, a présenté, jeudi, les condoléances du Chef de l'Etat et du gouvernement aux familles endeuillées de l'accident meurtrier de Sakal, dans la région de Louga, ayant fait vingt-deux morts et vingt-quatre blessés.

Louga, 20 jan (APS) - Le Ministre du Développement Communautaire, de l'Equité Sociale et Territoriale, Samba Ndiobène ka, a présenté, jeudi, les condoléances du Chef de l'Etat et du gouvernement aux familles endeuillées de l'accident meurtrier de Sakal, dans la région de Louga, ayant fait vingt-deux morts et vingt-quatre blessés.

" Je suis venu présenter les condoléances du chef de l'Etat et du gouvernement à toutes les familles endeuillées, mais également pour leur remettre l'appui de l'Etat", a-t-il déclaré.

S'exprimant lors d'une cérémonie de présentation de condoléances dans la commune de Sakal, Samba Ndiobène a souligné que le président Macky Sall considère que "toutes les personnes vivant sur le territoire sénégalais font partie de sa famille".

A cet effet, il a insisté sur le fait "qu'il a l'obligation de partager leur joie et de compatir à leur douleur dans toutes les circonstances de la vie, mais également sur les moyens déployés par l'Etat pour une meilleure prise en charges des blessés, notamment l'hélicoptère dépêché pour évacuer les blessés graves à Dakar".

Il a imploré "la miséricorde du Tout-puissant pour le repos de l'âme de toutes les personnes décédées suite à ce terrible accident, non sans, souhaiter prompt rétablissement à tous les blessés".

"On s'en rend remet à la volonté divine, mais nous devons encore faire des efforts dans la prévention qui passe impérativement par le respect des mesures prises pour renforcer la sécurité routière.

De son côté, le maire de la commune de Sakal, Ousmane Sakal Dieng, qui a accueilli la délégation du gouvernement, a déclaré que "nous remercions le chef de l'Etat pour cet élan de solidarité parce que la mort est inévitable, mais après avoir accepté la volonté divine il faut soulager les familles endeuillées".

"Donc, ce qu'il a fait avant-hier à travers le premier Ministre et tous les membres du gouvernement montre à quel point le chef de l'Etat tient à apporter soutien et réconfort aux victimes, mais également familles endeuillées", a jouté Samba Ndiobène Ka.

"Cet appui vise à soulager les familles endeuillées et nous avons confiance que les bénéficiaires vont l'utiliser à bon escient", a-t-il conclu.