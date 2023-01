Afrique: L'Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Gabon a fait ses adieux au Chef de l'Etat

Libreville - le 19 janvier 2023-Le Président de la République, Chef de l'Etat, S.E. Ali BONGO ODIMBA a reçu ce jour au Palais Rénovation S.E. Abdulrahman Salam Aldahas, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite près la République Gabonaise en fin de mission.

Au terme d'un séjour de quatre ans passés au Gabon, le diplomate saoudien a saisi l'occasion qui lui a été accordée pour exprimer sa vive reconnaissance au Président de la République, pour le soutien et l'appui multiformes dont il a bénéficié au cours de sa mission dans notre pays, et pour l'implication personnelle du Chef de l'Etat concernant le développement et le raffermissement des relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux Etats.

A cet effet, l'Ambassadeur en fin de mission s'est réjoui des efforts menés mutuellement pour la consolidation des liens de coopération et de fraternité entre la République Gabonaise et le Royaume d'Arabie Saoudite, matérialisés par de nombreuses Visites officielles et de Travail effectuées de part et d'autre par des délégations d'institutionnels et d'hommes d'affaires.

Il s'agit entre autres de la visite du Ministre des Affaires Etrangères d'Arabie Saoudite et de délégations multiformes des Ministères de la Défense, de l'Education Nationale, de l'Environnement, de l'Eau, de l'Agriculture et des Affaires Islamiques.

Aussi, faisant état du Cadre juridique qui lie le Gabon et l'Arabie Saoudite, a-t- il mis en relief les différents Accords et Conventions signés d'accord Parties au cours de ces quatre dernières années qui ont enrichi l'architecture juridique existante.

Il a en outre remercié Monsieur le Président de la République pour l'accompagnement et la disponibilité constante que le Gabon a toujours apporté aux différentes demandes de soutien aux candidatures de l'Arabie Saoudite dans le système international, à l'instar de celle relative à l'Exposition Universelle de 2030.

Il est à noter que le diplomate saoudien a informé Monsieur le Président de la République du don du Gouvernement saoudien fait aux autorités gabonaises en vue de l'amélioration des conditions de travail des agents du Ministère des Affaires Etrangères.

Enfin, le Chef de l'Etat et son hôte se sont félicités de l'excellence des relations bilatérales entre le Gabon et l'Arabie Saoudite et ont exprimé leur volonté de les hisser à un niveau supérieur dans le cadre d'avantages mutuellement bénéfiques.