Congo-Kinshasa: Récompense - Fally Ipupa remporte le prix " Best francophone 2022"

Nommé au départ dans quatre catégories (Best francophone artist, Best male artist in central Africa, Best live performance et artist of the year), le Congolais Fally Ipupa a finalement remporté le 15 janvier le trophée " The Best francophone ", lors de la 8e édition de " the All Africa music awards " (Afrima), organisée à Dakar, au Sénégal. La liste des vainqueurs avait été publiée en novembre dernier.

Le trophée qu'a remporté l'artiste musicien de renommée internationale Fally Ipupa est sa 53e récompense depuis le début de sa carrière solo, sachant qu'il en a glané de nombreux ces dix dernières années. Il a été meilleur artiste d'Afrique en 2018, meilleur artiste d'Afrique centrale en 2014, 2018, 2019 et 2020, prix de leadership dans la musique en 2018, vidéo de l'année en 2017 et 2021, meilleur artiste francophone en 2017, meilleur duo ou groupe en danse ou chorégraphie en 2021.

Ce prix succède au disque d'or certifié de la Snep qu'il a gagné avec l'album " Tokooos 1", sorti en 2017, et à la 12e étoile remportée à "African muzik magazine awards", en novembre dernier à Dallas, aux États-Unis. Le chanteur congolais a été plébiscité meilleur artiste francophone du continent noir.

Soulignons que depuis quelques semaines, sa chaîne YouTube a dépassé 1 milliard 250 millions de vues. Ce nombre significatif est à l'image de sa notoriété grandissante qui est l'un de ses points forts.

Les Afrima Awards sont, quant à eux, un événement annuel qui, depuis 2014, réunit de nombreuses stars africaines et d'ailleurs dans l'un des pays du continent africain pour célébrer non seulement le meilleur de la musique africaine, mais aussi les talents et la créativité de chaque artiste et producteur, tout en promouvant le patrimoine culturel africain. Le thème développé lors de cette édition était " Le son de la paix ".