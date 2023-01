Congo-Brazzaville: Petites escapades dans Brazzaville - Petit déjeuner au centre-ville

Agent de la fonction publique, entrepreneur ou conquérant de la vie, il vous manque parfois le temps de prendre un vrai petit-déjeuner à la maison sur une table bien dressée. Le centre-ville de la capitale recèle de petits endroits secrets ou pas du tout où il vous sera possible de prendre un petit-déjeuner de rois pour trois fois rien...

Qui n'a jamais été pressé au point de sacrifier l'heure de son petit-déjeuner sur une table bien dressée en profitant des premières lueurs du jour dans le silence réconfortant d'une maison aimante ? Seulement voilà, ce n'est pas toujours le cas, pas toujours possible dans une vie, une ville et un monde où la course devient un vrai style de vie ; épuisant certes, mais style de vie quand-même.

A Brazza, comme à Kin, où tout le monde se cherche, le petit-déjeuner se cherche une fois que la présence au poste a été actée. Pour trouver ce petit-déjeuner capable de faire passer le cap des 11 heures où l'estomac crie famine avec une régularité de métronome, il faut connaître les endroits bien. Bien pour l'estomac et bien pour la poche. Evidemment.

Quand on se cherche encore, on ne prend pas le risque de s'assoir dans un salon feutré d'un resto réputé de la ville ; ça passerait pour de la folie et on se ferait taper sur les doigts par les MPR, duo rappeur de Kinshasa, moralisateurs dans le ndulé. Malembe...

Il faut faire avec les moyens de bord, ne pas déborder de son budget serré mais penser à sa santé tout de même. Enigme compliquée. Pourtant le centre-ville recèle de ces endroits exposés ou à débusquer, simples dans la forme et dans la façon de faire...

Salades à l'avocat, à la macédoine, aux concombres à engouffrer dans un demi pain ou à emporter en barquette ; tangawiss, bissap, pourquoi pas du jus de la brasserie et voilà, le tour est joué ; pour moins de mille francs CFA,on mange comme à la maison et peut-être même mieux qu'à la maison.

Les propositions se déclinent évidemment pour ceux qui préfèrent les petits déjeuners chauds ou ceux qui prennent la vie au sérieux : spaghettis et chaos, un bon verre d'eau et Brazzaville va dire quoi ? Nous voilà prêts et armés. Bonne conquête et à très bientôt...