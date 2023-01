Congo-Brazzaville: Sécurité alimentaire

La circulation des produits jugés impropres à la consommation devenant récurrente au Congo, garantir la sécurité alimentaire est plus qu'une urgence du moment si l'on veut prévenir les problèmes d'intoxication à grande échelle que pourraient causer des denrées avariées ou mal conservées.

Pour cette raison, seule l'institution de contrôles réguliers et stricts auprès des importateurs et autres grossistes peut mettre hors du circuit de distribution et de commercialisation les produits visés dès qu'ils sont repérés. Le cas du riz de marque " Royal Umbrella " récemment interdit de vente à titre conservatoire sur l'ensemble du marché congolais en est tout à fait significatif.

Si le retrait des rayons des supermarchés, étals et autres lieux de vente est la première démarche à suivre pour protéger les consommateurs, leur fournir des informations est primordiale. Celles-ci portent sur le nom et la marque du produit, le numéro de lot (le cas échéant), le distributeur, la zone géographique concernée, le risque encouru pour le consommateur et la démarche à suivre en cas de détention du produit.

Au-delà des dispositions à prendre en amont, en aval, il est question que le ministère du Commerce et des Approvisionnements fasse de l'implantation des laboratoires de contrôle qualité de norme une nécessité absolue dans les points d'entrée des marchandises. Le but étant de renforcer les mesures de vérification des produits alimentaires entrant sur le territoire national. Une mesure salutaire efficace pour protéger nos concitoyens. Si elle est appliquée selon les normes établies.