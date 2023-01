Congo-Brazzaville: A la découverte de... Jean Rydhel Malonga, une identité remarquable de la boxe de pharaon

L'athlète et entraîneur de la boxe de pharaon, Jean Rydhel Malonga, est à ce jour l'un des athlètes majeurs de ce sport. Presque tout en lui est lié avec la boxe de pharaon qui est un patrimoine congolais. Il vit et pratique ce sport. Même sa communication sur les réseaux sociaux est axée sur ce sport dont il se considère comme porte étendard.

Du haut de ses 13 ans d'expérience dans la pratique de la boxe des pharaons et disciplines associées, Jean Rydhel Malonga fait partie de ceux qui font la fierté et valorise cet art martial made in Congo.

Il a, en effet, commencé avec ce sport de combat en 2010 chez les juniors avant de débuter avec les catégories supérieures en 2014 et intégré, en 2017, l'équipe nationale senior. " C'est finalement en 2021 que j'étais nommé capitaine de l'équipe nationale A ", explique-t-il.

Me Jean Rydhel Malonga, certes le benjamin de sa famille, occupe des postes de leader et de meneur d'hommes au niveau sportif. Il est le fondateur du club sportif La Maât, entraîneur de niveau A, détenteur d'un diplôme de coaching de niveau B et capitaine de l'équipe nationale.

Si sa taille et son gabarit ne font pas trop de poids, son expérience, son savoir-faire et son dynamisme font de lui un véritable dangereux. D'ailleurs, ses adversaires gardent souvent des mauvais souvenirs de lui après le combat.

" Je suis issu du club Mamissi que j'ai quitté pour des raisons personnelles pour le club Akhenatan où j'ai réalisé de grands exploits jusqu'en 2021 avant de créer mon propre club, La Maât, dans lequel j'évolue actuellement ", a indiqué Me Rydhel.

Son rêve d'enfance qui se focalisait sur son désir de devenir champion international et une légende se concrétise d'année en année puisqu'à chaque compétion, il bat souvent des records.

Comme trophées, il a remporté la coupe de la première édition de l'Open International des pays du grand bassin du Congo en 2021. Deux ans avant, Il était au podium de la première édition du championnat international de la zone 4. " Comme médailles, je suis médaillé d'or au niveau départemental, national et internatinal de ma catégorie. Ce qui manque pour que mon sport se développe au Congo Brazzaville c'est le soutien des autorités polico-sportives ", lance -t-il.

Reconnaissant à l'égard de ses encadreurs, particulièrement le rénovateur de cette discipline, Jean Samba, le champion Jean Rydhel Malonga souhaite voir ce sport typiquement congolais poursuivre son expansion à travers le monde.