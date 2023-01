Ile Maurice: Football - Semaine décisive pour le ballon rond

Cette fin de semaine s'annonce décisive pour le football local qui pourrait voir la menace brandie par la Fifa devenir une réalité. En effet, l'instance de Zurich, qui avait accordé jusqu'au 15 janvier au gouvernement mauricien afin qu'il revoie sa position par rapport à la Mauritius Football Association (MFA), pourrait passer à l'action. De son côté, le gouvernement mauricien devrait prendre une décision drastique lors du Conseil des ministres de demain.

Les nouveaux statuts de la MFA, présentés en septembre, ne sont pas en conformité avec la Sports Act de 2016. Et c'est justement là où se trouve la pomme de discorde. La Fifa a demandé au ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs d'accorder des exemptions à la MFA afin que cette dernière puisse faire l'impasse sur certains règlements en vigueur dans la Sports Act.

Durant leur dernière rencontre au Citadelle Mall lundi dernier, le ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs avait demandé à la MFA, et cela en présence du représentant du Registrar of Associations, que l'instance de Trianon accepte de renoncer à son statut de "Fédération" et d'opérer comme une simple "Association". Ce faisant, la MFA perdrait le soutien financier du ministère sans compter tous les soucis que cela engendrera comme c'est le cas actuellement. L'utilisation des infrastructures sportives tombant sous le contrôle du gouvernement pourrait aussi être mise en veille.

"Caretaker Committee"

Cette option semble être la plus plausible et il n'est pas à écarter qu'elle entre en vigueur dès vendredi soir. Comme la Fifa a son mode de fonctionnement bien à elle, l'organe suprême du football devrait tranquillement attendre cette décision pour sévir. "Elle pourrait suspendre Maurice. On semble s'y approcher en tout cas. Vous pensez que la Fifa va se mouiller en suspendant une fédération membre. Elle préfère attendre le bon moment pour passer à l'action. Si le ministère des Sports décide de camper sur sa position, la Fifa s'en servira comme prétexte pour parler d'ingérence", explique une source à la MFA. Ce dernier confirme aussi que la mise sur pied d'un "Caretaker Commmittee" semble également prendre forme.

Pour sa part, le président de la MFA est loin de ces préoccupations actuellement. Samir Sobha se trouve en Arabie saoudite où il accompagne officiellement le Lady Club M, engagé dans un tournoi amical. Cette mission n'est pas uniquement centrée sur la sélection féminine puisque le dirigeant rencontrera en fin de semaine ses homologues saoudiens pour la signature d'un Memorandum of Understanding selon plusieurs sources émanant de la péninsule arabique.

Cet accord prévoit des échanges entre les deux pays au niveau du football, comme la mise en place de camp d'entraînement, des matches amicaux et la formation de jeunes et d'encadreurs. Toutefois, en cas de suspension, l'accord ne tiendrait plus à moins que Samir Sobha semble déjà avoir des pistes sur les intentions du ministère des Sports de donner à la MFA ce qu'elle cherche.