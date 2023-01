Ile Maurice: School Certificate - Rodrigues frappe fort, de même que les académies

78,45 %, soit 12 145 collégiens, ont passé les examens du School Certificate pour la cuvée 2022. Des chiffres révélés par la directrice du Mauritius Examinations Syndicate (MES), Brenda Thanacoody Soborun, hier, lors d'un point de presse. Cette dernière a également souligné la performance des Rodriguais, jugée "fulgurante".

Au total, ils étaient 15 474 collégiens de Maurice et de Rodrigues à avoir pris part aux examens de Cambridge l'année dernière. Parmi, seulement 12 145 ont pu atteindre l'objectif de réussir ces épreuves. "Pour l'île Maurice, 11 551 candidats ont réussi. Ce qui représente 6 519 filles et 5 032 garçons. Une fois de plus, les filles ont mieux travaillé." Néanmoins la performance des collégiens pour la cuvée 2022 ne peut être comparée à celle de 2021, la raison principale avancée est que les examens étaient en juin. Du coup, il est plus utile de comparer de novembre à novembre, avance Brenda Thanacoody Soborun. "Avec le Covid-19 en juin 2021, il y a eu un special consideration. Et nous allons comparer les 'likes to likes'." Du coup, les résultats de cette cuvée sont comparés à celle de novembre 2019.

Néanmoins, cela ne gâche en rien la performance de ceux qui ont pris part à ces examens. "78,49 % des collégiens ont passé comparé à 70,93 % en 2019." La directrice du MES ne peut s'empêcher de souligner la performance des Rodriguais. "75,48 % des candidats ont réussi leurs épreuves comparé à 57 % en 2019." En ce qui concerne les matières académiques, les meilleures performances notées sont en biologie - 93,88 % (2022) contre 85,29 % (2019) - ou encore en Additional Mathematics - 74,96 % (2022) contre 71,79 % (2019) -, entre autres. Elle note aussi une très bonne performance des collèges à l'instar France Boyer de la Giroday, SSS Sodnac ou encore Rabindranath Tagore Secondary School, en sus des académies, qui ont décroché 100 % de réussite. À noter que 331 candidats ont obtenu six unités.