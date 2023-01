Ile Maurice: Enquête - Ces signes extérieurs de richesse qui font sourciller

"Li tro zen pou éna tousala... Bizin éna kit transaksion par la." Propos d'un habitant de la côte Ouest. En effet, hier à Rivière-Noire, ceux qui ont côtoyé Jean Hubert Celerine disent qu'il est trop jeune pour être un "homme d'affaires" manifestant au grand jour autant de signes de richesse.

Selon eux, pendant le confinement, le jeune homme de 34 ans a fait beaucoup de dons alimentaires aux habitants du quartier. Et pour tout type de service à la communauté, Franklin est toujours disponible. "Sa li vre. Franklin inn bien edé pandan konfinman. E ziska prezan, si kiken pe bizin ed, nou kone li la", témoigne un habitant des Salines. Même son de cloche pour un autre habitant qui travaille pour Franklin. "Il aime bien aider son prochain. Kouma mo pena travay, Franklin vinn get mwa, li dir mwa ena travay pou twa la, bat sa enn kout."

Pour certains, Franklin est considéré comme un joyau en raison de l'humanisme dont il peut faire preuve face à la souffrance humaine. Mais pas pour les autres. "La plupart des habitants savent que la famille de Franklin fume du gandia. L'odeur forte qui émane de la maison ne fait pas de doute quant à son origine. On peut même la sentir de loin", raconte un sexagénaire.

De plus, il ajoute que puisque Franklin a une entreprise qui possède des équipements de construction fabriqués par JCB, un des trois principaux manufacturiers de ce type d'équipement, les gens lui confient souvent des travaux de nettoyage ou d'aménagement paysager. Ou même dès qu'il y a un problème dans le village, quand quelqu'un l'appelle, il trouvera une solution. "Limem patron la. Mais le plus surprenant, nous ne l'avons jamais vu fumer une cigarette et il ne boit pas d'alcool. Est-ce un rôle qu'il joue ?", se demande l'habitant.

Concernant ses frères et sœurs, les habitants disent que chacun a sa routine. "Un de ses frères était président du village de Grande-Rivière-Noire. Un autre possède deux grandes maisons. Dans chacune d'elle, il met une copine à loger. Il est aussi skipper. Il loue des véhicules et vend aussi du poisson. Le petit frère, quant à lui, aide Franklin dans la gestion des affaires de toutes ses entreprises. Mais ce sont tous des demi-frères et demi-sœurs", raconte notre interlocuteur.

Nico le Mimi est venu à Maurice aux frais de "FF"

L'année dernière, Nicodème Angoran, plus connu sous le nom de Nico Le Mimi, serait venu à Maurice aux frais de Franklin. "L'homme d'affaires" aurait payé le billet d'avion aller-retour de l'humoriste ivoirien. Il aurait, entre autres, payé le séjour de Nico Le Mimi qui a logé plus d'une semaine à l'hôtel "RIU", au Morne. Il aurait ensuite acheté un téléphone 13 Pro max qui coûte environ Rs 70 000 et plusieurs vêtements de marque.