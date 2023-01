Ile Maurice: Enquête - Franklin, ses biens, ses business et ses voisins...

Il doit être en train de s'en mordre les doigts à présent. Depuis sa "conférence de presse" de samedi, durant laquelle il a nié être mêlé à une quelconque affaire de drogue, Jean Hubert Celerine, alias Franklin, voit pleuvoir des articles rappelant son implication dans une affaire de drogue à La Réunion et sa condamnation par la justice réunionnaise. Même s'il ne sait pas lire, comme il l'a affirmé, il comprendra sans doute. Et il doit s'attendre à d'autres révélations.

Selon des informations obtenues de personnes à Rivière-Noire et qui connaissent bien Franklin, ce dernier possède deux speedboats et un jet ski. Franklin aurait acheté, il y a trois ou quatre ans, un Legend de 26 pieds, pour lequel il aurait payé cash Rs 450 000. Le bateau peut naviguer jusqu'à La Réunion.

Il a aussi une compagnie de location de voitures avec une dizaine de véhicules, tous de luxe. Il possède aussi un commerce de détail. Dans sa boutique, gérée par des proches, "tou séki vandé, li mwin ser ki lézot plas". Son dernier-né est le Ti Mimi Grill, un fast-food qui se trouve à Rivière-Noire, et qui a ouvert ses portes il y a un an environ. Quant aux voitures à son nom, mystère. Mais on sait qu'il utilise couramment une Hyundai et une Range Rover. Il a à sa disposition deux excavateurs et plusieurs camions qu'il utiliserait sur ses propriétés et louerait parfois.

Quant à ses propriétés foncières, il est bénéficiaire d'un terrain aux Salines Pilot, à Rivière-Noire. Il y élève quelques vaches et bœufs. Il occupe également un autre terrain à la cité de Rivière-Noire - où il élève des chiens de race.

Franklin s'est vanté à plusieurs reprises, lors de son "interview" de samedi dernier, de faire de bonnes œuvres. Mais les avis divergent à ce propos à Rivière-Noire, lieu de sa naissance et qu'il connaît bien.

Qui est Jean Hubert Celerine ? Cet habitant de La Gaulette, âgé de 34 ans, est père de deux enfants. Il est né d'un père skipper et d'une mère femme de ménage. Il a trois frères et deux sœurs. De cette fratrie, Franklin a été plus "chanceux" en affaires. Il s'est projeté au-devant de la scène en se livrant à une conférence de presse dans la nuit de samedi. Où le trentenaire a nié les allégations contenues dans une vidéo parlant d'une éventuelle protection policière dont il jouirait. L'express s'est rendu dans cette partie de l'île pour en connaître un peu plus sur lui.

Si certains habitants de la localité parlent de lui comme d'un homme au grand cœur, d'autres sont d'avis qu'il va payer pour "larm ki linn fer mama dimounn versé". Selon un habitant, il y a une dizaine d'années, Franklin et d'autres habitants auraient fait récupérer un cargo de "zamal" de La Réunion. Ils auraient ainsi commencé leur business qui a rapporté gros avant qu'une bagarre n'éclate. Et Franklin de se lancer dans ses propres affaires qu'il aurait diversifiées en se lançant dans l'élevage du bétail. "So laferm trouv pié dan lo. Li éna sipa komié dimounn ki travay ek li", avance un habitant du quartier.

Après sa sortie en public samedi dernier, les langues ont commencé à se délier. Un habitant déclare que Franklin aurait mieux fait de rester tranquille. "Li ti pou bon si li ti ferm so labous. Li mem li pé fouy so prop trou. Tou séki linn rakonté, sé baratin. Sa boug-la, kan li pas dan so Range Rover, li fer koumadir linn extra trimé pou so kas, ler gété tou dimounn dan landrwa konn so rol."