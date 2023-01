Algérie: Foot/CHAN-2022 - Echos de la 7e édition

ALGER — Echos recueillis par l'APS, à l'occasion de la 7e édition du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023), qui se déroule en Algérie du 13 janvier au 4 février dans les villes d'Alger, d'Oran, d'Annaba, et de Constantine:

- ETO'O : Le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) Samuel Eto'o est revenu sur la victoire de son équipe lundi face au Congo (1-0) au stade Miloud-Hadefi d'Oran : "On a vu une très belle équipe du Cameroun, mais nous ne sommes qu'au début de la compétition... En tant que Président et passionné du football, les garçons, quand vous faites un tel match, on doit voir un 3-0. On doit voir 3-0 !".

- MASCOTTE : Plusieurs supporters algériens ont pris des photos souvenirs avec la mascotte de la compétition "Cobtan", un fennec portant le maillot national, mardi en marge du match Algérie-Ethiopie (1-0), disputé au stade Nelson-Mandela de Baraki.

- MADJER : Pour la deuxième fois de suite, après le match d'ouverture, l'ancien joueur vedette de l'équipe nationale Rabah Madjer, a marqué de sa présence lors du match Algérie-Ethiopie, lui qui fait partie des "anciennes légendes du football continental", invitées par la Confédération africaine (CAF). Le joueur connu mondialement pour sa fameuse talonnade lors de la finale de la Ligue des champions d'Europe 1987 sous le maillot du FC Porto, avait conduit l'Algérie à remporter son premier titre continental en 1990 en Algérie.

- REMMANE : Le match face à l'Ethiopie, a également vu la présence du sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans (U17) Rezki Remmane. Pour rappel, les jeunes U17 se préparent pour participer à la CAN 2023 de la catégorie, prévue en Algérie du 29 avril au 19 mai prochains, qualificative au Mondial, dont la phase finale aura lieu du 10 novembre au 2 décembre au Pérou.

- BELMADI : Ayant fait le déplacement en Algérie pour soutenir les joueurs de l'équipe nationale A' pendant ce CHAN, le coach national Djamel Belmadi a de nouveau prêter main forte aux coéquipiers de Meziane face à l'Ethiopie, après avoir assisté, en compagnie d'autres membres de son staff, au match d'ouverture disputé vendredi devant la Libye (1-0).

- MAOUCHE : L'ancien membre de la glorieuse équipe du Front de Libération nationale (FLN), et membre du Bureau fédéral, Mohamed Maouche, a tenu à assister au deuxième match des joueurs de Madjid Bougherra, en dépit de son âge avancé (86 ans).

- LEGENDES : Les deux anciens internationaux : le Ghanéen Gyan Asamoah et le Tunisien Karim Haggui, ont salué mardi le potentiel organisationnel de l'Algérie pendant cette 7e édition du CHAN, eux qui font partie des "ancienne légendes africaines", invitées par l'instance continentale.

- ENCOURAGEMENTS : les supporters algériens ont donné de la voix tout au long du match des Verts face à l'Ethiopie, avec le fameux "One, Two, Three, viva l'Algérie" qui a fait vibrer l'enceinte de Baraki, tout en apportant de nouveau leur soutien à la cause palestinienne : "Palestine Chouhada".

- Hommage : Des supporters ont tenu à rendre hommage à la mémoire du journaliste sportif d'Echorouk News Hamza Berkaoui, décédé le mercredi 11 janvier, en déployant une pancarte lors du match face à l'Ethiopie, sur laquelle été écrit : "A dieu nous appartenons et à lui nous retournons", avec une photo du défunt et les drapeaux algérien et palestinien.