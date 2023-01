Algérie: Les walis appelés à faire preuve d'esprit d'initiative et d'audace

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé jeudi à Alger les walis à "se libérer de l'hésitation" et à "faire preuve d'esprit d'initiative et d'audace", saluant les résultats obtenus et leur contribution au règlement des problèmes qui entravaient le travail des entreprises.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis, au Palais des nations, sous le thème "Développement local : évaluation et perspectives", le Président Tebboune a appelé les walis à "se libérer de l'hésitation et à faire preuve d'esprit d'initiative et d'audace, d'autant que cette étape est celle des défis stratégiques de la sécurité énergétique, alimentaire et hydrique".

Le Président Tebboune a, par ailleurs, souligné qu'il œuvrait à "asseoir les bases de la nouvelle gouvernance à travers la diversification des sources de financement et l'amélioration des méthodes de gestion". "Les méthodes de gestion n'étant pas figées, les walis n'ont pas à attendre les instructions centrales", a-t-il dit.

Saluant la contribution des walis au "règlement des problèmes qui entravaient les entreprises pour des raisons bureaucratiques ou des vides législatifs", le président de la République a précisé que les résultats des décisions prises par les walis avaient permis, en peu de temps, de créer entre 600 et 700 micro, petites, moyennes et grandes unités économiques, contribuant au développement local.

Des décisions qui ont également permis, a-t-il dit, "la création de 52.000 emplois au moment où le monde fait face à une crise économique.