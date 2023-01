Algérie: Les réalisations des trois dernières années ont contribué à la revitalisation de plusieurs secteurs stratégiques

Plusieurs Walis ayant participé, jeudi, à la rencontre "Gouvernement-Walis", tenue au Palais des Nations (Alger), ont affirmé que les acquis réalisés durant les trois dernières années grâce aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avaient contribué grandement à la revitalisation de plusieurs secteurs stratégiques.

Les interventions des walis d'Adrar, d'El Bayedh, de Tlemcen, de Constantine et de Tizi Ouzou, en tant que représentants des régions du nord, du sud et des Hauts-Plateaux, s'inscrivent dans le cadre de l'évaluation des mesures prises durant les 3 dernières années en matière de développement local, où ils ont mis en exergue les principaux acquis réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République et du plan d'action du Gouvernement pour éliminer les disparités entre les différentes wilayas.

Partant, les intervenants ont focalisé sur les programmes de développement ayant touché les zones d'ombre pour couvrir et fournir les besoins vitaux et nécessaires de la population, outre leur impact positif sur la préservation de la dignité du citoyen.

Le dossier de l'investissement et la lutte contre toutes les formes de bureaucratie ont également été évoqués, en sus des obstacles ayant entravé plusieurs projets d'investissement ces dernières années.

Ils ont souligné, dans ce sens, le défi de la création d'un tissu industriel vital dans les wilayas du sud en focalisant sur les potentialités de ces régions, notamment le foncier et les ressources naturelles diverses, tout en exploitant le patrimoine touristique et culturel important des wilayas du sud pour la relance du tourisme saharien.

Plus de 3.000 projets programmés à travers les wilayas du sud ont été dévoilés à cette occasion dont 872 dans les zones d'ombre, en sus de plus de 17.000 projets de développement dont l'état d'avancement des travaux s'élève à plus de 96% au niveau des Hauts-Plateaux.

Les intervenants ont également salué les programmes qualifiant spéciaux décidés par le Président Tebboune au profit des wilayas de Khenchela et Tissemsilt avec un financement de 213 mds Da, ce qui permettra de hisser le niveau d'aménagement des territoires et d'améliorer le niveau de vie de la population.