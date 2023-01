Tunisie: Maher Kallel, président de l'association "Carthage Business Angels", à La Presse - "Les "Business Angels", une alternative aux financements traditionnels de l'économie"

interview

Aujourd'hui, l'écosystème tunisien s'est bien développé avec plus de 1.000 start-up et deux douzaines d'incubateurs et d'accélérateurs en plus de plusieurs start-up avec des succès incroyables à l'échelle mondiale, à l'instar de " Instadeep ". Maher Kallel, président de l'association " Carthage Business Angels ", nous parle davantage de cet écosystème en plein essor.

En tant que président de " Carthage Business Angels ", la première association créée pour le développement des Business Angels en Tunisie, pouvez-vous nous en dire plus sur vos activités ? Qu'apporte réellement ce terme ?

Un " Business Angels " est une personne physique qui investit une part de son patrimoine dans une entreprise innovante à potentiel et qui, en plus de son argent, met, à disposition de l'entrepreneur, ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels et une partie de son temps. Ses apports sont d'ordre capital, compétences et appui stratégique. Il est le premier allié-complice de l'innovateur à fort potentiel. Un Business Angel est à la fois un entrepreneur et un joueur, il vient combler le gap des premiers financements en amont des jeunes entreprises innovantes à fort potentiel. Pour devenir un " Business Angel ", il faut faire partie de l'économie réelle et investir autrement, gagner en visibilité et gagner sa part de marché, mais avec l'esprit d'un expert et la ferveur d'un jeune entrepreneur.

Quel est le mode opératoire des " Business Angels " ? A qui sont-ils destinés ?

Le " Business Angel " présente une alternative à étudier pour les jeunes entreprises innovantes ou à fort potentiel de croissance. Le " Business Angel " est avant tout un passionné d'entrepreneuriat, qui comprend cet univers dans son ensemble et souhaite soutenir des sociétés innovantes et à forte perspective de croissance, en injectant leur argent personnel. Il intervient généralement en phase d'amorçage, quand les entrepreneurs commencent à générer du chiffre d'affaires. Il est un vecteur de confiance et un véritable levier pour acquérir d'autres modes de financement, de la part des capital risqueurs et des banques, par exemple.

Comment peut-on devenir spécialiste dans ce domaine ?

Pour devenir membre de la première association de " Business Angels " en Tunisie et faire partie de notre large réseau, on vous invite à visiter notre site web et remplir le formulaire disponible en ligne. Il existe trois types de " Business Angels ". D'abord, le membre " Angel Corporate ", où les entités d'investissement ou les institutions sont prêtes à participer aux activités de l'association par le soutien des entrepreneurs et la contribution au financement des projets (500 dt par an). Ensuite, il y a le membre " Angel Investor ". Là, les investisseurs providentiels sont des personnes qualifiées qui s'engagent à participer aux activités de l'association en soutenant les entrepreneurs et en contribuant au financement des projets (300 dt par an).

Enfin, il y a le membre " Angel Expert " où les experts providentiels sont des personnes expérimentées qui sont prêtes à fournir une expertise ainsi qu'un soutien technique aux entrepreneurs (100 dt par an).

Quelles sont les capacités que vous recherchez chez un entrepreneur ?

Les " Business Angels " recherchent des entrepreneurs passionnés et engagés pour leur projet qui sont prêts à se consacrer à leur entreprise pour la mener au succès. Ces derniers recherchent des entreprises qui ont un potentiel de croissance élevé et qui peuvent générer des rendements importants pour les actionnaires à moyen et long terme. Enfin, ils recherchent des entreprises qui ont des opportunités de marché importantes et qui peuvent capitaliser sur des tendances émergentes.

Comment accompagnez-vous les start-up ?

Avec un apport de conseils et de mentorat, nous apportons aux entrepreneurs et en particulier en les sélectionnant dans des programmes de nos réseaux de contacts pour aider les start-up à établir des partenariats et trouver des clients. Nous apportons notre expertise dans des domaines, tels que la stratégie, le marketing, les finances et la gestion pour aider les start-up à se développer. Nous aidons les start-up à lever des fonds en les introduisant auprès d'autres investisseurs et en aidant les start-up à préparer leur présentation et leur business plan. Nous aidons aussi les start-up à se développer à l'international en leur apportant des conseils et en les introduisant auprès d'autres investisseurs à l'international.

Comment les " Business Angels " réduisent-ils les risques des entreprises ?

Ils peuvent aider les entreprises à réduire les risques en apportant leur expérience et leur réseau de contacts pour aider à établir des partenariats commerciaux ou technologiques, à trouver des marchés et à obtenir des financements supplémentaires. Les " Business Angels " peuvent, également, aider les entreprises à naviguer dans les défis juridiques et réglementaires liés à l'innovation.

Comment peuvent-ils être une alternance au financement de l'économie ?

Les " Business Angels " sont une alternative aux financements traditionnels de l'économie, à savoir les prêts bancaires, car ils apportent des fonds à des entreprises qui ont des besoins de financement importants, mais qui ne répondent pas aux critères stricts des prêteurs traditionnels. Ils sont souvent plus flexibles en termes de conditions de financement et peuvent être plus disposés à prendre des risques que les investisseurs institutionnels.

Quels sont les rendements de ce type d'investissement ?

Les " Business Angels " sont également une alternative intéressante pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille en investissant dans des entreprises en démarrage ou en croissance. Les investissements dans les entreprises en démarrage peuvent offrir des rendements plus élevés que les investissements traditionnels, mais ils comportent également des risques plus élevés. Ils peuvent aider à réduire ces risques en apportant leur expertise et leur réseau de contacts pour aider les entreprises à grandir et à réussir.

Quel serait votre raisonnement pour convaincre quelqu'un de se lancer dans l'investissement de start-up ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles investir dans des start-up peut être plus rentable que de laisser son argent sur un compte en banque.

Les start-up peuvent offrir des rendements potentiels plus élevés que les investissements traditionnels, tels que les comptes d'épargne ou la Bourse. Aussi, investir dans des start-up permet de diversifier son portefeuille en investissant dans des entreprises qui ont des modèles économiques et des secteurs différents des investissements traditionnels. Quant à l'impact économique, investir dans des start-up permet de soutenir l'économie en contribuant au développement des entreprises innovantes et créatrices d'emplois. Les start-up sont souvent à la pointe de l'innovation et investir dans des start-up permet de participer à l'émergence de nouveaux produits et services qui peuvent changer le monde.

Le succès de la start-up comme " Instadeeop " en est un exemple éclatant. Les start-up ont souvent un fort potentiel de croissance, ce qui peut se traduire par des rendements importants pour les investisseurs. Il est important de noter que l'investissement en start-up est un investissement à haut risque, il est donc important de bien comprendre les risques et de ne pas investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Il est aussi important de diversifier les investissements CBA pour aider les " Business Angels " en ce sens.

Qui sont les investisseurs qui peuvent devenir des " Business Angels " ?

Il existe différents types d'investisseurs qui peuvent devenir des " Business Angels ", les entrepreneurs qui ont réussi dans leur propre entreprise peuvent utiliser leur expérience et leur savoir-faire pour aider les start-up à réussir. Les investisseurs en capital-risque peuvent utiliser leur expérience et leur réseau pour trouver des opportunités d'investissement intéressantes dans les start-up. Les professionnels du secteur, tels que les avocats, les comptables et les consultants, peuvent utiliser leur expertise pour aider les start-up à naviguer dans les documents juridiques, fiscaux et commerciaux. Les investisseurs individuels peuvent également devenir des " Business Angels " en investissant dans des start-up qui leur plaisent. Il est important de noter que tous les " Business Angels " ne sont pas des investisseurs à haut revenu, certains peuvent investir pour soutenir une cause ou un projet qui leur tient à cœur, sans pour autant en attendre un retour financier.

Comment financer les nouveaux projets grâce aux " Business Angels " ?

Il existe plusieurs façons de financer les nouveaux projets grâce aux " Business Angels ". Il y a les " Business Angels networks ", tel que " Carthage Business Angels ". Les " Business Angels " peuvent participer à des réseaux d'investisseurs qui permettent aux entreprises de lever des fonds auprès d'un groupe d'investisseurs.

Les " Business Angels " peuvent investir directement dans les entreprises en achetant des actions ou des parts de la société. Les " Business Angels " font partie de l'écosystème de l'innovation qui est composé aussi d'autres acteurs, tels que les investisseurs en capital-risque, les incubateurs et les accélérateurs qui jouent un rôle important dans le développement des entreprises innovantes. Ils sont cependant un élément clé de l'écosystème de l'innovation car ils apportent des fonds et des compétences à des entreprises en démarrage qui ont besoin de financement et de soutien pour réussir.

Evidemment, les crises peuvent impacter le financement des start-up par les " Business Angels ". Ils peuvent changer leurs priorités d'investissement en fonction de l'évolution de l'économie. Par exemple, ils peuvent être plus enclins à investir dans des entreprises qui ont des modèles économiques résilients ou qui ont des produits ou des services pertinents pour les besoins actuels du marché. Les " Business Angels " peuvent, également, voir des opportunités d'investissement intéressantes dans des entreprises qui ont des modèles économiques résilients et des produits ou des services pertinents pour les besoins actuels du marché. Ils peuvent également profiter de la baisse des valorisations pour investir dans des entreprises qui ont des fondamentaux solides.

Quels conseils pouvez-vous donner à un jeune entrepreneur ?

Il faut bien préparer sa présentation " there's no second chance to make a first impression ".

Il est nécessaire de bien démarrer sa présentation car les 30 premières secondes sont fondamentales. Il est important de préparer un business plan solide et convaincant qui décrit les opportunités de marché, les modèles économiques et les projections financières de l'entreprise. Il est important, également, de montrer comment l'entreprise va utiliser les fonds levés pour générer des revenus et créer de la valeur pour les actionnaires. Il faut montrer l'équipe de l'entreprise et ses compétences. Les " Business Angels " investissent souvent dans les personnes avant les idées. Je dirais pour conclure, qu'un startuppeur rêve de changer le monde, le " Business Angel " l'accompagne au départ pour réaliser ce rêve et il ne doit jamais être découragé et, à force d'échec, on apprend et on réussit.