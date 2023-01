Tunisie: Hand | Mondial raté de l'équipe de Tunisie - Cette fragilité mentale !

Dès qu'ils traversent des moments difficiles, nos joueurs craquent. Énigme !

Alors que le sept national a entamé, hier soir en Pologne, son expédition de rachat dans le cadre de la Coupe du président, une première lecture de notre élimination au premier tour du Mondial s'impose. D'emblée, un constat plus blanc que blanc jaillit : l'extraordinaire fragilité de nos joueurs. Et là, c'est à un incroyable "du jamais vu" que nous eûmes droit, la mort dans l'âme, presque bouche bée. Au point de croire, par moments, que nous avons expédié en Suède une équipe de débutants à leurs premières dents de lait avec le handball !

Quel gâchis !

Pour s'en convaincre, il suffit d'un visionnage de nos deux matchs disputés contre le Bahreïn et la Belgique. Ici et là, la fragilité mentale des hommes de Patrick Cazal était tellement frappante, si dominante qu'au lieu de deux victoires qui étaient largement à notre portée, on s' est contenté, le plus ridiculement du monde, d'un nul suivi d'une défaite. C'est que Boughanmi et ses camarades ont démontré' que, dès que pointent les moments difficiles, eh bien une seule solution :ils craquent.

Craquer, pour eux, c'est rater des 7 mètres, gaspiller des buts tout faits, donner des balles à l'adversaire, commettre des passages en force, rater les duels, marcher.. avec le ballon, donner des passes parfois à l'aveuglette dont l'une, pourtant destinée au coéquipier, a fini sa course en.. touche ! Bref, que n'a-t-on pas vu dans ce triste registre où nos représentants se sont avérés des champions..D'ailleurs, de mémoire d'un accro de handball, on n'a jamais vu, dans l'histoire de nos quinze participations au championnat du monde, un gâchis si énorme, une défaillance psychologique si affligeante.

Un constat des plus énigmatiques. C'est à croire, à force de creuser dans ses méninges, que nous avons eu affaire non pas à des internationaux mais à des gamins ! Mais comment des joueurs expérimentés et bien préparés physiquement peuvent-ils tomber si bas en matière de gestion des matchs ? Fallait-il, en pleine crise financière que traverse la fédération, dénicher un sponsor pour les flanquer d'un.. préparateur mental ? C'est à n'y plus rien comprendre..