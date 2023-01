Cote d'Ivoire: Dédicace / Le premier ministre Patrick Achi, hier - "L'écrivain Théophile Ahoua N'Doli reste une curiosité"

document

Selon le Premier ministre Patrick Achi l'écrivain Théophile Ahoua N'Doli reste une curiosité. C'était à la dédicace de son livre " Transformation structurelle de l'économie ivoirienne "

Le jeudi 19 janvier 2023 à l'occasion de la dédicace du livre " Transformation structurelle de l'économie ivoirienne ", écrit par Théophile Ahoua N'Doli, le chef du gouvernement ivoirien a affirmé qu'en sa qualité d'écrivain, celui-ci reste une curiosité. Ci-dessous, l'allocution du premier ministre.

Je suis particulièrement heureux et fier de prendre part à la cérémonie de ce jour, consacrée à la dédicace du livre,

"TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L'ECONOMIE IVOIRIENNE ", de Monsieur Théophile AHOUA N'Doli, Inspecteur Général d'Etat, et d'en d'assurer la présidence.

-Mesdames et Messieurs,

La publication de cet ouvrage dédié à l'économie ivoirienne est une excellente opportunité pour mettre en relief les évolutions et les mutations de notre économie au cours des dernières décennies.

Mais avant d'en dire davantage, permettez-moi de saluer la présence distinguée de l'ensemble des autorités qui ont fait le déplacement, rehaussant ainsi l'éclat de cette cérémonie. Je salue également les Ministres présents qui ont bien voulu m'accompagner et apporter ainsi le soutien du Gouvernement à cette belle œuvre de l'esprit et dont les belles pages achèvent de convaincre de l'excellent travail accompli par l'auteur, l'Inspecteur Général d'Etat Théophile AHOUA N'Doli.

Je ne saurais oublier les étudiants de nos écoles de formation et universités. Je me félicite de les voir dans cette salle, car, la transformation structurelle de l'économie ivoirienne que traite avec dextérité l'auteur, l'Inspecteur Général d'Etat, Théophile AHOUA N'Doli, est un processus qui transcende les générations et nos étudiants sont ceux-là même qui vont le poursuivre après nous. C'est donc une bonne chose qu'ils soient associés à la cérémonie de dédicace de cet ouvrage dédié à notre économie.

-Mesdames et Messieurs,

-Honorables invités,

Monsieur AHOUA N'Doli Theophile a sans aucun doute la légitimité nécessaire et suffisante pour traiter un sujet aussi vaste que majeur.

Economiste averti, banquier central qui a fait une grande partie de sa carrière à la BCEAO, comme nous le savons tous, il a occupé de hautes fonctions aussi bien en Côte d'Ivoire où il a été Ministre du Développement industriel, qu'au niveau international. Il a en effet été le premier Président de la Commission Economique et Sociale de l'Ex Organisation de l'Unité Africaine devenue Union Africaine et Gouverneur suppléant à la Banque Mondiale et à la Banque Africaine de Développement.

Toutefois, l'écrivain Théophile AHOUA N'Doli, reste pour nombre d'entre nous, une curiosité.

Il est vrai que, lui-même l'a dit tout à l'heure et nous-même le savons, il n'est pas à sa première publication. Mais, à mes yeux, il constitue un sujet d'interrogation quant à cette capacité étonnante dont il fait montre.

En effet, comment parvient-il à concilier à la fois ses activités professionnelles et politiques avec l'écriture ?

Comment trouve-t-il du temps, en dépit de ses nombreuses charges professionnelles, pour écrire des ouvrages ? C'est là la grande curiosité de plusieurs parmi nous !

En outre, l'importance du sujet de l'œuvre que nous découvrons aujourd'hui, à savoir la " TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L'ECONOMIE IVOIRIENNE ", mérite une promotion particulière car mettant en lumière cet effort individuel et collectif, sous la haute égide du Président de la République SEM Alassane Ouattara, qui a permis à la Côte d'Ivoire de faire ce bond spectaculaire dans son développement socio-économique en seulement une dizaine d'année.

C'est donc le lieu pour moi de féliciter Monsieur l'Inspecteur Général d'Etat pour avoir mis à la disposition du public cet ouvrage qui se présente comme un véritable bréviaire de l'économique ivoirienne au bénéfice de toutes et de tous. Cette œuvre a besoin d'être connue auprès des lecteurs. C'est aussi là l'intérêt de cette cérémonie.

Monsieur Théophile AHOUA N'Doli et cher aîné,

Après le Réveil de l'Eléphant d'Afrique écrit en deux tomes et le Manuel de Finances Publiques, paru en 2019, vous êtes ce jour à votre quatrième publication.

Vous parvenez à accomplir tout cela parce que bien sûr vous êtes un bourreau du travail et du travail bien fait.

Merci d'offrir ce bel exemple d'abnégation et de don de soi au travail de qualité à toutes les générations surtout à la jeune génération qui a plus que jamais besoin de référent.

Et vous en êtes un vrai.

L'écrivain français du 18ème siècle Antoine Claude Gabriel Jobert disait et je cite, " Un bon livre est un legs que son auteur fait au genre humain. "

Vous venez ainsi, Monsieur l'Inspecteur Général d'Etat, de céder un patrimoine important sur l'économie ivoirienne à toute l'humanité. Nous vous en saurons à jamais infiniment gré.

-Mesdames et Messieurs,

- Honorables invités ;

Pour avoir eu l'occasion de parcourir quelques belles pages de cet ouvrage, je note qu'il est de qualité. Rédigé dans un style littéraire accessible à toutes et à tous, il est destiné à toutes les personnes qui désirent découvrir et appréhender au mieux les fondements, la dynamique sectorielle et les perspectives de l'économie ivoirienne. En plus d'être un creuset d'informations et de données économiques pour les travaux de recherches, il fait un tour d'horizon en rassemblant, par des recoupements et comparaisons chiffrées et raisonnées, les enjeux économiques de plusieurs systèmes économiques, de leurs faibles commencements à leur plein essor, à leur émergence.

Ce qui me réjouit encore plus en parcourant ce livre, c'est qu'après avoir fait un excellent diagnostic, l'auteur, en bon économiste, nous fait des propositions de solutions susceptibles de hisser l'économie ivoirienne à un niveau de développement et de compétitivité plus solide.

En définitive, Mesdames et Messieurs, ce livre fait une analyse exhaustive de toutes les questions économiques, et permet aux lecteurs de disposer d'un outil qui leur permettent de mieux appréhender cette transformation structurelle de l'économie ivoirienne.

Je souhaite vivement un plein succès à cette œuvre et j'invite le grand public à l'acquérir pour s'enrichir. Je voudrais, enfin, saisir cette belle opportunité pour nous encourager à produire des ouvrages sur tous les secteurs de l'économie ivoirienne et même dans d'autres domaines de la vie sociopolitique et culturelle de notre pays, afin de transmettre aux générations futures le savoir,

mais surtout de les aider à assurer efficacement la relève de demain.

C'est sur cet appel que je vais, Mesdames et Messieurs, clore mon intervention en réitérant mes encouragements ainsi que mes sincères félicitations à Monsieur Théophile AHOUA N'Doli, Inspecteur Général d'Etat.

Je vous remercie !