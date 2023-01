Congo-Brazzaville: Technologie - Des Congolais formés au montage vidéo professionnel

L'ingénieur en électrotechnique, Serge Kitoko, entend organiser en début février au Centre culturel Zola de Brazzaville la première édition d'une formation pratique en montage vidéo afin de permettre aux participants de se familiariser avec les métiers numériques.

Dans une interview accordée aux "Dépêches du Bassin du Congo", Serge Kitoko a annoncé que la master class sera composée d'une demi-douzaine d'apprenants qui devront se munir chacun de son ordinateur personnel.

" Les profils des apprenants sont diversifiés. Ils pourront être des amateurs, c'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais pratiqué le montage vidéo ou des professionnels qui voudront se perfectionner ", a-t-il ajouté.

Parlant de la formation, a indiqué Kitoko, l'apprentissage se fera en six séances et durera au total deux semaines. Les apprenants recevront au début un support de cours présentant tous les aspects à la fois technique et théorique de l'initiation au montage vidéo professionnel, a-t-il précisé.

Par ailleurs, le formateur a fait savoir que bien avant, chaque apprenant aura la possibilité de présenter son projet de formation, en d'autres termes, il devra parler de l'objectif de sa participation à la formation. " La formation sera personnalisée. Tous recevront, certes, les mêmes notions de base mais, il y aura quelques enseignements spécifiques à chaque profil de candidat ", a-t-il assuré.

En outre, s'adressant à la population congolaise en général et aux jeunes en particulier, Serge Kitoko a signalé sa volonté de voir le métier de monteur vidéo être pratiqué par le plus grand nombre de gens possible. Ce métier pourrait permettre aux apprenants de devenir des entrepreneurs dans le numérique : bloggeur, youtubeur, réalisateur, scénariste ou encore documentariste.

Pour l'inscription, a-t-il suggéré, les futurs participants pourront prendre attache avec le service communication du Centre culturel Zola de Brazzaville ou contacter le formateur au 06 815 99 21.

Terminant son propos, Serge Kitoko a reconnu avoir une bonne maîtrise du circuit de production cinématographique depuis le filmage, en passant par la prise de son jusqu'au montage et à la réalisation. " J'ai fait partie des premières monteurs et réalisateurs de la DRTV et la RTGA à Kinshasa. En plus, j'ai eu le privilège de participer au montage des clips de Ferré Gola et de Roga Roga. Je connais mon travail. Les gens ne seront pas déçus de leur apprentissage ", a-t-il dit.