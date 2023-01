Sénégal: Le Directeur général de l'OIT en visite officielle à Dakar du 25 au 28 janvier

Dakar — Le directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT), Gilbert F. Houngbo, est attendu à partir de mercredi à Dakar, pour une visite officielle de 72 heures dans le pays, annonce un communiqué transmis à l'APS.

A Dakar, Gilbert F. Houngbo s'entretiendra avec le président Macky Sall et les autorités sénégalaises travaillant avec l'OIT dans le cadre de la mise en œuvre de l'Agenda du travail décent au Sénégal et les partenaires sociaux, indique la Source.

Elle souligne que cette première visite du Directeur général de l'OIT "sera l'occasion d'aborder avec les autorités sénégalaises, le patronat et les syndicats les principales questions d'actualité du monde du travail et de présenter son projet de Coalition mondiale pour la justice sociale".

Une réunion est prévue avec les ministres chargés du Travail, de la Formation professionnelle, du Développement communautaire, de la Microfinance, de la Jeunesse, l'Entreprenariat et l'Emploi et de l'Artisanat et la transformation du secteur informel, ainsi que la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social.

Gilbert F. Houngbo s'entretiendra également avec les partenaires sociaux (organisations d'employeurs et de travailleurs) ainsi que "l'Équipe pays" du Système des Nations Unies.

Au menu de ces échanges, l'emploi décent pour les jeunes et les femmes, la migration de travail et la protection des travailleurs migrants, l'extension de la protection sociale, la formalisation de l'économie informelle, les crises et le dialogue social, le respect des normes internationales du travail.

A Dakar, le patron de l'OIT devrait aussi parler de la Coalition mondiale pour la justice sociale, "une initiative qui vise à créer une dynamique mondiale impliquant un large éventail d'acteurs concernés pour contribuer à la prévention et à la réduction des inégalités et faire en sorte que la justice sociale soit une priorité dans l'élaboration des politiques et des activités au niveau national et mondial, dans la coopération au développement et dans les accords financiers, commerciaux et d'investissement".

Il se rendra également au village artisanal de Soumbédioune, sur la corniche ouest de Dakar, où il a prévu de rencontrer les artisans bénéficiaires du projet OIT-Belgique au Sénégal "Bâtir des systèmes nationaux de protection sociale robustes pour couvrir les travailleurs de l'économie informelle et leurs familles, faciliter leur accès aux soins de santé et leur permettre de faire face aux défis de demain".