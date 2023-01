Afrique: Abagna - "C'était un match décisif"

Le meneur de jeu ghanéen David Abagna affirme que la victoire sur le Soudan lors du dernier match du groupe C du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies était difficile.

Abagna, qui a réalisé une performance remarquable en tant qu'homme du match, a salué l'esprit de combat de ses coéquipiers qui ont dû revenir d'un but pour sceller cette victoire tant attendue.

"Lorsque nous avons encaissé le but, je me suis dit que nous ne pouvions pas nous laisser abattre et j'ai également parlé à mes coéquipiers. Nous devions nous motiver les uns les autres. Nous avons dû pousser parce que c'était une situation décisive", a déclaré le milieu de terrain de 24 ans.

Abagna a également remercié son entraîneur et le staff technique pour la planification et l'approche de la victoire sur les Africains de l'Est.

"Nous sommes arrivés avec un plan et nous devions rester concentrés. Ce titre d'homme du match me rend très heureux. C'était une bonne victoire d'équipe", a déclaré un Abagna ravi.

Cette victoire permet aux Galaxies de revenir dans le tournoi, avec une chance de se qualifier pour les quarts de finale.

Ils devront cependant attendre avec impatience le résultat du dernier match de groupe entre Madagascar et le Soudan blessé.

Le dernier match du groupe C se jouera au même endroit lundi soir à 20h00 GMT.