Afrique: CHAN 2022 - Amir Abdou - " L'équipe qui gagnera demain sera celle qui sera la plus déterminée "

Le sélectionneur de l'équipe nationale mauritanienne de football, Amir Abdou, a affirmé, jeudi à Oran, que son groupe est déterminé à aller " le plus loin possible " dans le Championnat d'Afrique des locaux qui se déroule en Algérie.

Lors de la conférence de presse qu'il a animée au complexe olympique Miloud Hadefi avant d'affronter l'Angola, vendredi (17h00) pour le compte de la 2e journée du groupe D au stade du même complexe, le coach mauritanien a déclaré que ses protégés abordent l'épreuve avec de " grandes ambitions ", lit-on sur le portail de la CAF.

En deux éditions, la Mauritanie a enregistré six défaites et terminé dernière des groupes en 2014 en Afrique du Sud et en 2018 au Maroc, mais Abdou veut améliorer les prestations des Mourabitounes.

" Ces résultats appartiennent désormais au passé. Nous voulons écrire un nouveau chapitre. Nous construisons un nouveau cycle avec ces joueurs, et nous apprenons de nos erreurs. Nous savons que ce match est très difficile pour nous car l'Angola est une grande équipe. Nous les respectons beaucoup, mais nous sommes prêts à relever le défi. Nous nous sommes préparés en conséquence pour ce tournoi, et nous avons vu leur premier match, nous savons donc à quoi nous attendre d'eux. Nous sommes trois équipes dans le groupe et l'équipe qui perd rentrera chez elle. Nous sommes arrivés il y a 48 heures et nous nous sommes acclimatés au temps ici, nous sommes donc prêts à partir. Nous sommes dans une vraie compétition. Nous avons beaucoup de jeunes qui n'ont jamais joué à ce niveau auparavant. " Nous veillerons à ce que nos fans ressentent l'esprit du football afin de passer au niveau supérieur. Nous verrons si nous avons appris de nos erreurs du passé. ", a expliqué le Comorien en conférence de presse.

S'exprimant sur les conditions météorologiques régnant à Oran et marquées par le froid, le coach des Mourabitoune a assuré ses joueurs s'y sont préparés. " Nous avons joué ici contre l'Algérie à Annaba. C'est le même climat. Nous avons joué contre la Côte d'Ivoire à Tunis, donc les joueurs ont été façonnés mentalement et l'équipe qui gagnera demain sera celle qui sera la plus déterminée. "

Concernant les adversaires de la Mauritanie dans ce CHAN, Amir Abdou affirme les avoir bien observés " C'est à notre avantage que nous ayons déjà vu l'Angola jouer, donc nous avons des connaissances sur les deux équipes même si nous connaissons mieux le Mali. L'Angola compte des joueurs actifs dans la Ligue des champions de la CAF. Cela nous donne un plus qui nous permettra de nous concentrer sur eux. Nous les avons vus jouer contre l'Afrique du Sud. Ils ont les meilleurs attaquants de ce tournoi, et ils font très peur. Nous devons les gérer. "

Pour sa part, le capitaine de la sélection mauritanienne, Moulay Bessam, a abondé dans le même sens que son entraîneur, affichant à son tour son optimisme quant aux capacités de son équipe de " réaliser un tournoi de premier ordre. Nous sommes prêts pour la compétition. Un match difficile nous attend contre l'Angola, mais nous visons les trois points et la qualification ", a-t-il déclaré.

En outre, il s'est dit " heureux" de retourner en Algérie, où il a déjà eu une expérience avec la JS Kabylie et le CS Constantine dans le championnat de Ligue 1.

La Mauritanie affrontera l'Angola à 16h00 au stade Miloud Hadefi d'Oran le vendredi 20 janvier.