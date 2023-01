Congo-Brazzaville: Livre - Calice Mikala-Moutsinga présente "Vous avez bien dit gouverner !"

La gouvernance est le socle de la bonne marche de la démocratie, à travers le monde. Rien ne va sans l'autre. C'est dans ce contexte que Calice Mikala-Moutsinga a présenté l'ouvrage intitulé "Vous avez bien dit gouverner", le 18 janvier à l'Institut français du Congo de Brazzaville. Ainsi, il a échangé avec le public autour de cet ouvrage qui parle d'une désolation totale au sujet de la gouvernance et de la démocratie.

Par le titre de son œuvre littéraire, l'auteur a bien voulu se libérer de ce qui était fortement en train de monter dans son cœur et de ce qu'il constatait. " Ce qui est aberrant c'est que les gens voient toujours le côté négatif des choses en oubliant que l'objectif n'est pas de critiquer mais d'apporter aussi la modeste pierre à l'édifice pour faire bouger les choses ", a indiqué Calice Mikala-Moutsinga.

En effet, le message de ce livre c'est de dire que l'homme politique a lamentablement échoué, et dans la conduite de la vie dans la cité, " vous voyez les normes de la gouvernance divine... C'est ce que l'on nous présente mais que l'on ne respecte pas : le droit à l'éducation, à la santé, à l'eau, à l'électricité ", a confié l'auteur qui pense que " la gouvernance, même dans son sens étymologique, voudrait que nous la présentons telle qu'elle est et non telle que nous voulons la présenter ".

Il a relevé les vocables qui vont avec le mot gouvernance. Selon lui, gouverner c'est administrer, diriger, conduire, gérer, partager et régir.

" Je présente cela pour que l'on comprenne qu'il n'y a pas de vie qui sied sans bonne gouvernance, et il n'y a pas d'Etat qui puisse se développer sans elle ", a-t-il précisé.

Et d'ajouter: " Administrer. Si les gens peuvent travailler avec cette notion, comme le dit la Bible, c'est que l'on puisse trouver des administrateurs fidèles. Si l'on pouvait être fidèles et travailler selon les normes, je crois que les choses iront de mieux en mieux ".

Ce livre apporte alors la solution. Quand on parle d'analyser, cela doit partir de la réflexion à l'application. Aujourd'hui, il y a des propositions sur la table des gouvernants qui peuvent amener le pays vers le haut. Par ailleurs, il pense qu'il n'y a pas de gouvernance si la liberté d'expression n'est pas garantie.

" Il faut que nous nous levions pour dire que telle proposition, même si elle doit venir de l'opposition, qu'on la mette en action, parce que l'objectif ce n'est pas moi, mais c'est nous qui constituons la nation. Gouverner c'est partager en ayant tout le monde dans la pensée ", a affirmé Mikala-Moutsinga.

Il enfonce le clou en déclarant que " le fondement de tout pouvoir, c'est la gouvernance. Si vous voulez parler de la démocratie, parler gouvernance. Maintenant si vous voulez parler de l'oligarchie, on vous comprendra. Et quand vous parlez de la démocratie, parlez-en autour de la bonne gouvernance, parce qu'on ne peut pas voir dans un pouvoir qui émane d'un peuple que ce peuple soit exclu, mis au banc de touche et, à la limite, voire même écrasé ".

Il a conclu en démontrant que les dirigeants africains ne savent pas faire le bilan à la fin de leurs mandats. Pour se voiler la face, ils torpillent la Constitution pour assurer la longévité à la tête des Etats.

Notons que Calice Mikala-Moutsinga est un auteur prolixe. Il est fondateur de la Mission d'évangélisation pour la restauration et la communion de l'église? missionnaire, coach pluridisciplinaire et ambassadeur pour la paix.