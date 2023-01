Congo-Kinshasa: Ouest de la RDC - Les églises relèvent des manquements dans l'identification et l'enrôlement des électeurs

En République démocratique du Congo (RDC), les églises catholique et protestante, qui ont mis en place une mission électorale conjointe, ont relevé ce 19 janvier 2023 des manquements et des ratés à une semaine de la fin officielle de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour les provinces de l'ouest de la RDC.

Les observateurs relèvent des manquements et des ratés qu'ils souhaitent voir corrigés avant le lancement de l'opération dans la partie centre et est de la RDC.

En effet, des plus de 1.600 rapports analysés, les catholiques et les protestants relèvent en particulier des problèmes techniques liés aux kits d'enrôlement des électeurs.

Éric Nsenga est porte-parole de l'Église du Christ au Congo (ECC), le plus représentatif regroupement des églises protestantes du pays : " Nous avons rencontré plusieurs cas où il y a dysfonctionnement des machines. Soit la machine ne fonctionne pas totalement, soit il y a des pannes techniques qui nécessitent des interventions. Si nous sommes à Kinshasa avec ce genre de difficultés, cela questionne le travail qui se fait à l'intérieur. "

Il relève aussi quelques écarts entre les données de la cartographie électorale et la réalité de terrain : " Nos observateurs ont bien constaté qu'il y a soit des centres qui n'existent pas dans la cartographie ou alors les centres existent, mais ils ne fonctionnent pas. "

Face à cette situation, catholiques et protestants recommandent notamment la prolongation de la période d'identification et d'enrôlement des électeurs. " Nous précisons que cette prolongation ne devrait pas constituer le facteur du dépassement du délai constitutionnel, poursuit Éric Nsenga. Ce rapport n'a pas pour but de décourager, mais c'est pour nous donner le thermomètre de la première expérience et voir dans quelle mesure et urgemment tirer des leçons en vue d'améliorer les deux aires opérationnelles qui restent ".

Du côté de la CENI [Commission électorale nationale indépendante, NDLR], on explique ces difficultés par la non-organisation d'une phase pilote de ce processus, faute de temps. Mais on affirme que les problèmes sont déjà pris en charge.