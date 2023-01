Afrique: Forum de Davos - Félix Tshisekedi indexe la responsabilité du Rwanda dans l'instabilité de l'Est de la RDC

Félix Antoine Tshisekedi a encore une fois de plus indexe le Rwanda comme responsable de la crise sécuritaire qui sévit dans l'Est de la RDC. Le chef de l'Etat congolais s'est exprimé mardi 17 janvier lors d'un panel au deuxième jour du forum économique mondial de Davos en Suisse.

Répondant à une question d'une journaliste sur la difficulté d'instaurer la paix dans l'Est du pays, Félix Tshisekedi a expliqué comment l'insécurité entrave le développement dans la région des Grands lacs :

" Le problème que nous avons c'est un grand défi, parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans des ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir assez se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment que j'accédais à la tête du pays. Celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9. Et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque voisin quel est le projet dans lequel j'invitais que nous investissions tous, pour aller vers ces échanges économiques et commerciaux et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région ".

Le chef de l'Etat a désigné le Rwanda comme le responsable de l'insécurité dans l'Est de la RDC :

" Mais c'est à cause évidemment de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc, je suis désolé Madame, le problème de l'insécurité dans la région des Grands lacs s'appelle le Rwanda ".