Burkina Faso: Premier League - Dango Ouattara rejoint Bournemouth

Ouattara Dango a officiellement rejoint Bournemouth en Premier League anglaise ce jeudi 19 janvier. En effet, l'international burkinabè a paraphé un contrat de 5 ans et demi pour 27,5 millions d'euros.

" L'AFC Bournemouth est ravi d'annoncer la signature de l'ailier passionnant Dango Ouattara, le premier ajout de l'ère Bill Foley. Il rejoint les Cherries de l'équipe de Ligue 1 de Lorient, le leader ayant convenu des conditions d'un contrat de cinq ans et demi. Le directeur général de l'AFC Bournemouth, Neill Blake, a déclaré : " Nous sommes ravis d'avoir retenu les services de Dango, un joueur prometteur et recherché avec un grand potentiel. Nous le suivons depuis un certain temps et il correspond au profil du joueur jeune, ambitieux, affamé et travailleur que ce club cherche à recruter. ", a exprimé le club via son site officiel.

Présentation Ouattara Dango

Dango Ouattara surclasse Bertrand Traoré et Edmond Tapsobat et s'adjuge le transfert le plus cher de l'histoire pour un joueur burkinabè. Aussi devient-il le 3e footballeur burkinabè à filer en Premier League Anglaise après Bertrand Traoré et Issa Kaboré. A Bournemouth, l'ailier de 20 ans, formé à l'Académie Foot Plus du Burkina Faso va porter le maillot flanqué numéro 11.