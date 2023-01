Sénégal: Plaidoyer pour une territorialisation effective des ODD

Dakar — La territorialisation des objectifs de développement durable (ODD) est un moyen de mieux prendre en compte les besoins de toutes les couches de la population dont les plus vulnérables, soutient Mbagnick Diouf, Directeur de la promotion du développement territorial au ministère des Collectivités territoriales.

"La territorialisation des ODD est un moyen qui permettrait d'inverser les tendances et de mieux prendre en compte les besoins de toutes les couches de la population et surtout les plus vulnérables", a-t-il souligné.

Mbagnick Diouf présidait jeudi un atelier national d'articulation de la stratégie "Ne laisser personne en rade", en lien avec le suivi des ODD, organisé par la société civile à travers le CONGAD.

Selon lui, "le principe fondamental de +Ne laisser personne en rade+ (Leave No One Behind, en anglais) occupe une place centrale dans la mise en œuvre et le suivi des ODD".

"Ce principe découle des recommandations des acteurs, notamment des organisations de la société civile pour exiger de leurs dirigeants qu'ils hissent les besoins et les intérêts des plus pauvres, marginalisés et défavorisés au rang de priorités du développement durable", a-t-il dit.

C'est dans ce cadre que la stratégie nationale "Ne laisser personne en rade" a été élaborée, conformément à la définition du concept de développement durable, qui vise à répondre "aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs".

Selon le Directeur de la promotion du développement territorial, "au regard du caractère transversal des compétences transférées et de leur interdépendance évidente avec les ODD, il convient de souligner l'importance d'une prise en charge par les collectivités territoriales de la stratégie nationale +Ne laisser personne en rade+".

Dans ce sillage, la porte-parole du groupe de travail de la société civile, Rouguiatou Ka, a expliqué que cette rencontre devrait permettre aux acteurs, notamment la société civile et les collectivités territoriales "de s'approprier la stratégie +Ne laisser personne en rade+".

"Il s'agit de voir les mécanismes d'articulation. C'est bien d'avoir des politiques nationales, c'est encore mieux que ces différents documents soient décentralisés au niveau local", a-t-elle ajouté.

Pour le représentant de la Direction générale de la planification et des politiques économiques du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Mahi Dème, "cette stratégie doit pleinement être mise en œuvre" à travers le Plan Sénégal émergent (PSE) et l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA).

L'Agenda 2063 de l'UA se définit comme un plan d'action destiné à faire de l'Afrique, tout au long des cinquante prochaines années, un continent uni, prospère et pacifique.

Revenant sur le processus de localisation des ODD, le Directeur de la promotion du développement territorial a indiqué qu'il s'agit de "renforcer les capacités des acteurs locaux, d'accompagner et d'appuyer l'élaboration de documents de planification articulés aux ODD et de mettre en place des dispositifs territoriaux de génération, de collecte et de gestion des données inclusives".

Selon lui, un système d'information nécessite "une bonne mise en synergie des outils et des actions des acteurs étatiques et non étatiques".

"Il s'agit surtout de voir comment l'Etat organise son action sur les territoires et avec quels acteurs pour une bonne efficacité de la localisation des ODD et de la territorialisation des politiques publiques en général", a t-il expliqué.

Cette rencontre va réunir, pendant deux jours, une quarantaine de participants de la Direction générale de la planification et des politiques économiques du ministère de l'Economie du Plan et de la Coopération.

Il y a aussi des représentants du Groupe de travail de la société civile sur le suivi des ODD, de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, de la direction de la promotion du Développement territorial, entre autres.