Afrique de l'Ouest: BRVM - Les principaux indicateurs clés de la Bourse terminent la semaine en vert.

La fin de semaine a été en vert pour les principaux indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) qui ont tous enregistré une hausse au terme de la séance de cotation de ce vendredi 20 janvier 2023.

C'est ainsi que l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a progressé de 0,54% à 97,44 points contre 96,92 points la veille. Dans la même mouvance, l'indice composite (l'indice général de la Bourse), a gagné 0,41% à 197,94 points contre 197,14 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a progressé de 0,55% à 100,18 points contre 99,63 points la veille.

La valeur totale des transactions est remontée à 598,654 millions de FCFA contre 348,469 millions de FCFA le jeudi 19 janvier 2023.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 29,708 milliards, à 7363,974 milliards de FCFA contre 7334,266 milliards de FCFA la veille.

La même tendance haussière caractérise celle du marché obligataire qui passe de 9075,902 milliards de FCFA la veille à 9077,186 milliards de FCFA ce vendredi 20 janvier 2023.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 6,28% à 4 995 FCFA), BOA Sénégal (plus 6,17% à 2 495 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 6,11% à 5 295 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,06% à 700 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (plus 4,39% à 3 445 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres ORAGROUP Togo (moins 2,59% à 3 200 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 1,27% à 775 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (moins 0,81% à 6 100 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 0,63% à 795 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 0,59% à 845 FCFA).