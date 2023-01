Afrique: Soudan participle à la Conférence africaine pour la promotion de la paix

Nouakchott 20 Jan 2023(SUNA) - La troisième Conférence africaine pour la promotion de la paix, qui s'est tenue du 17 au 19 janvier Dans la capitale mauritanienne, Nouakchott a conclu ses travaux de la se sont achevés.

Le ministre des Affaires religieuses et des Dotations a déclaré que le Soudan est la plus grande des délégations participant à la conférence en raison du grand statut scientifique des universitaires et des chercheurs du Secrétariat général du Forum pour la promotion de la paix à Abou Dhabi, qui leur a adressé l'invitation.

Au cours de la séance de clôture, les dirigeants et les ministres des pays et des délégations qui ont participé à la conférence ont prononcé des discours et ont exprimé leurs remerciements et leur appréciation à la République islamique de Mauritanie, pour leur hospitalité et l'excellent accueil des délégués à la conférence. .

Les conférenciers ont également exprimé leurs sincères remerciements au Cheikh Mohammed bin Abdullah bin Bayyah, président du Forum d'Abu Dhabi pour la promotion de la paix, et aux responsables de la conférence pour leurs soins généreux et leur grande attention envers les invités tout au long de la conférence.