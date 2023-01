Sénégal: Quatre clubs jouent le tournoi de l'amitié ce week end à Iba Mar Diop

Dakar — L'AS Pikine, l'US Gorée, le Jaraaf de Dakar et le Casa Sports de Ziguinchor disputent ce week end, le tournoi de l'amitié, organisée pour mettre en compétition ces équipes de la ligue 1 sénégalaise, avec la trêve observée pour des raisons du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) qui se joue en Algérie (13 janvier - 4 février).

Le tournoi qui se joue sur deux jours (samedi et dimanche) au stade Iba Mar Diop de Dakar, est initié par le Jaraaf de Dakar et la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Les demi-finales se jouent samedi. Elles opposent dans un premier temps l'AS Pikine à l'US Gorée, puis le Jaraaf au Casa Sports de Ziguinchor. Le match de classement et la finale sont prévues dimanche.

"C'est un tournoi de fraternité et de solidarité entre tous les clubs de manière générale. Mais pour cette fois, trois équipes en plus du Jaraaf vont participer à cette compétition : US Gorée, Casa Sports, et l'AS Pikine", a expliqué, Pape Momar Lô, un des dirigeants du Jaraaf de Dakar.

Selon lui, l'objectif de ce tournoi est de mettre en compétition ces quatre équipes de la ligue 1, après trois semaines de trêve pour des raisons du CHAN, une compétition réservée aux joueurs, évoluant dans les championnats locaux.

Au-delàs de l'aspect sportif, a-t-il poursuivi, ce tournoi va contribuer à "raffermir davantage" les liens entre ces équipes.

"Les relations entre les supporters des équipes de Pikine et du Jaraaf sont depuis quelques temps très tendues. L'enjeu du sport moderne passe par le fair-play. Et ce sera l'occasion de permettre à ces deux équipes de montrer au public et à leurs supporters que le sport n'est qu'un jeu", a-t-il dit.