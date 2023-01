Afrique: La Secrétaire américaine au Trésor va prononcer "un discours majeur" sur les relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique

Dakar — La Secrétaire américaine au Trésor, Janet L. Yellen, en visite au Sénégal, prononcera ce vendredi "un discours majeur" sur les relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique lors d'une visite à la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), a appris l'APS.

La DER/FJ soutenue par le gouvernement américain est une structure ayant comme missions "la définition et la mise en œuvre de stratégies de promotion de l'auto-emploi des jeunes et des femmes, la mobilisation des ressources et le financement de projets de création d'entreprise et d'activités génératrices de revenus, le renforcement des capacités techniques et managériales des bénéficiaires ; l'encadrement et le suivi-évaluation des projets et activités financés".

Dans un communiqué, l'ambassade américaine à Dakar souligne que "le discours de la Secrétaire Yellen mettra en exergue le travail de l'administration Biden-Harris pour approfondir les partenariats avec les pays africains et renforcer les liens économiques entre les États-Unis et l'Afrique en élargissant les flux commerciaux et d'investissement".

L'officielle américaine "évoquera les modalités du travail des États-Unis avec les dirigeants africains pour construire une économie plus résiliente sur le continent qui profite à leurs citoyens, aux États-Unis et au monde entier".

Au siège de la DER/FJ, Yellen participera également à une table ronde avec des femmes entrepreneures.

La Secrétaire Yellen participera également à un déjeuner avec des chefs d'entreprise de la Chambre de commerce américaine au Sénégal.

Janet L. Yellen rencontre dans la journée le président Macky Sall, Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, Oulimata Sarr, ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération.

Samedi, Yellen visitera l'île de Gorée, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et prononcera "un bref discours dans lequel elle soulignera les liens historiques entre les États-Unis et l'Afrique".

Plus tard dans la journée, elle participera à l'inauguration d'un projet d'électrification rurale dirigé par une société d'ingénierie américaine, Weldy Lamont, et prononcera une brève allocution soulignant les investissements américains dans les infrastructures et le développement économique en Afrique.

Selon l'ambassade américaine, "ce projet est soutenu par Prosper Africa et bénéficie d'un financement de 100 millions de dollars de la U.S. Export-Import Bank (EXIM) et devrait permettre l'accès à l'électricité d'environ 350 000 personnes, et faciliter la création d'environ 500 emplois dans 14 Etats américains".

La Secrétaire au Trésor, Janet L. Yellen, effectue une visite au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud du 17 au 28 janvier.

Durant ce séjour sur le continent, elle "soulignera le travail de l'administration Biden-Harris pour approfondir les liens économiques entre les États-Unis et l'Afrique, notamment au moyen du développement des flux commerciaux et d'investissement et de la promotion d'une croissance économique durable et inclusive".

L'ambassade américaine rappelle que "cette visite fait suite au Sommet des dirigeants Etats-Unis-Afrique qui s'est tenu le mois dernier à Washington, et au cours de laquelle le président Biden a annoncé plus de 15 milliards de dollars d'engagements, d'accords et de partenariats bilatéraux en matière de commerce et d'investissement".