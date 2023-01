Afrique du Nord: Sécurité alimentaire - Le Forum de "Davos" classe l'Algérie parmi les pays leaders

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a affirmé jeudi à Alger que le Forum économique de Davos a classé l'Algérie, dans son dernier rapport, parmi les pays "leader" dans le monde en matière de sécurité alimentaire à travers sa production nationale.

Dans une allocution prononcée lors des travaux de la rencontre Gouvernement-walis, dont l'ouverture a été présidée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Palais des nations, sous le thème "Développement local: évaluation et perspectives", M. Henni a salué les résultats du dernier rapport du Forum économique de Davos, publié le 17 janvier en cours, (soit il y a deux jours), dans lequel le Forum a affirmé le classement de l'Algérie parmi les pays leaders dans le monde en matière de sécurité alimentaire à travers sa production nationale.

Dans ce cadre le rapport a souligné, selon M. Henni, que la part de la production agricole par habitant "a doublé ces deux dernières années, grâce à l'efficacité du modèle agricole adopté par les autorités publics".

Les résultats de ce rapport s'ajoutent à ceux conclus par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui avait classé l'Algérie en première place aux niveaux arabe et africain, pendant trois années exécutives (2020, 2021 et 2022), en termes de concrétisation des objectifs du développement durable des Nations Unies dans le domaine de sécurité alimentaire, ajoute le ministre.

Dans son allocution le ministre a évoqué les mesures prises dans le domaine du foncier agricole, notamment l'octroi d'un portefeuille foncier à l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS), d'une superficie estimée à 233 000 hectares au profit de 210 investisseurs.

Dans le cadre de la reconversion du droit de jouissance perpétuelle en concession conformément à la Loi N 10-03, le ministre a fait état de 186214 actes élaborés sur un total de 190014 dossiers conformes (98%) soit une superficie globale de 2.139.358 hectares.

Pour ce qui est de la circulaire interministérielle n 750 relative à l'exploitation des terres agricoles sans titres, il a été recensé 13229 cas d'agriculteurs exploitant une surface de 151.526 hectares au niveau de 21 wilayas.

Dans ce sillage, M. Henni a qualifié la décision du Président de la République d'"historique" car elle permettra de régulariser la situation des agriculteurs concernés qui en ont longtemps souffert", rappelant que "ces derniers et leurs familles travaillaient dans ces exploitations depuis des décennies sans titres".

L'opération débutera février prochain, selon le premier responsable du secteur.

Concernant le développement local, un programme ambitieux a été mis en place dernièrement pour l'aménagement de 100.000 hectares dédiés aux arbres fruitier (2023-2025), permettant ainsi de valoriser les surfaces non-exploitées notamment dans les steppes et les montagnes.

Le projet s'étend sur une superficie de 3.5 millions hectares (20 km de largeur et 1500 km de longueur) et touche 13 wilayas, 183 communes et près de 800 localités et 7 millions d'habitants soit 18% de la population.

Cette nouvelle approche relative à la réhabilitation de ce mégaprojet consiste en l'implication des collectivités locales en termes de lutte contre la désertification dans toutes ses dimensions et l'élargissement de la superficie globale à plus de 5.4 millions hectares horizon 2030", d'après les explications du ministre.