Afrique: CHAN 2022 - Hugo Marques (Angola) - " Ce match déterminera notre avenir dans la compétition "

Lorsque Hugo Marques entre dans une pièce, on peut facilement remarquer sa présence imposante. Du haut de ses 1,91 m, le gardien angolais a la taille idéale d'un gardien de but moderne. Sur le terrain, il est rapide sur ses pieds et a le réflexe que tout gardien de but de haut niveau devrait avoir.

Pour l'Angola, dans le cadre du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2022), il n'apporte pas seulement son excellence sur le terrain mais aussi son leadership l'expérience tangible que l'on ne peut acquérir qu'en jouant au plus haut niveau pendant plus de dix ans.

Le gardien vétéran, qui a fêté ses 37 ans dimanche, joue pour le Petro de Luanda dans son pays et est un joueur exemplaire au sein des Palancas Negras.

Il ne se contente pas de diriger par l'action, il a aussi l'oreille de l'entraîneur Pedro Goncalves et le respect total du reste de l'équipe. Il est l'homme de confiance idéal dans une compétition continentale comme le CHAN.

Marques est rentré au pays l'année dernière après une saison exceptionnelle dans la PSL en Afrique du Sud, où il a été nommé gardien de la saison 2021/22 après avoir aidé Cape Town City à se hisser à la deuxième place du championnat et à se battre pour le titre dans une compétition qui a été dominée par les géants Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates ou Kaizer Chiefs.

À l'hôtel de l'équipe à Oran, Marques est le premier à sortir de sa chambre pour aller prendre une collation rapide en fin d'après-midi, avant que l'équipe ne se rende à son dernier entraînement avant d'affronter la Mauritanie dans un match décisif le vendredi 21 janvier.

" C'est un match très important pour nous en tant qu'équipe. Il déterminera si nous restons dans le tournoi. C'est mon premier et dernier tournoi du CHAN, donc je veux que nous fassions très bien, que nous allions en finale et que nous gagnions le trophée ", déclare Marques à CAFOnline dans une interview exclusive.

" Je veux aussi que nous prenions du plaisir à jouer. Nous avons une chance d'entrer dans l'histoire en Angola et de nous qualifier pour les quarts de finale. Nous voulons être les premiers du groupe et nous pouvons y arriver. Nous avons une équipe de qualité pour offrir cela à nos supporters ".

Marques a joué pour l'Angola lors de la CAN 2012 et a de grands souvenirs de ce tournoi en Guinée équatoriale. Il a déclaré : " C'était il y a plus de 10 ans, mais cela m'a fait du bien de jouer dans le plus grand tournoi d'Afrique. Je me sens à nouveau comme ça ici au CHAN et je veux que nous fassions de bons résultats. "

L'Angola a perdu une avance de 3-1 à la 78e minute de son premier match du Groupe D contre le Mali, en concédant deux fois en cinq minutes pour se contenter d'un point, mais Marques affirme que les Palancas Negras se sont débarrassés de ce nul.

" Pour nous, en tant qu'équipe, il est important que nous soyons en confiance. Nous nous faisons confiance et nous jouons les uns pour les autres. Nous devons rester concentrés pendant tout le match et éviter de nous éteindre comme nous l'avons fait contre le Mali, car cela s'est produit pendant huit minutes et nous avons encaissé deux buts. Je vais continuer à guider mes coéquipiers et nous allons bien faire. "

" Je suis ce leader dans l'équipe nationale, surtout maintenant que nous avons besoin d'un gros résultat dans notre dernier match de groupe. Pour moi, jouer avec de jeunes joueurs est incroyable car ils veulent apprendre, et je suis là et je veux aider. Je n'arrête pas de parler sur le terrain et dans le vestiaire. Nous devons faire du bon travail. "

" Nous nous concentrons maintenant sur notre prochain match contre la Mauritanie. C'est une grande finale, c'est sûr. Nous avons l'occasion de nous améliorer. Notre équipe a de grands joueurs, mais surtout de grands êtres humains et nous voulons profiter de ce moment. Le CHAN est un grand tournoi avec la VAR dès les phases de groupe, de très bons stades ici en Algérie et un nouveau ballon. C'est incroyable ", ajoute Marques.

L'Angola affronte la Mauritanie dans un match à gagner impérativement à 1600GMT au stade Miloud Hadefi d'Oran vendredi.