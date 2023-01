Algérie: Le Président Tebboune instruit les walis d'être à l'écoute des citoyens

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a instruit, jeudi à Alger, les walis d"'être à l'écoute" des préoccupations des citoyens pour "les rassurer et créer des espaces de dialogue régulier" avec les instances constitutionnelles représentant les différentes composantes du peuple.

Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis au Palais des nations, sous le thème "Développement local : évaluation et perspectives", le Président Tebboune a instruit les walis d'"être à l'écoute des préoccupations des citoyens pour les rassurer et les inciter à créer des espaces de dialogue avec les différentes instances constitutionnelles représentant le citoyen", affirmant que l'Algérie compte parmi les rares pays qui disposent de deux instances représentant le citoyen et les jeunes.

Le président de la République a donné des instructions aux walis pour "créer des espaces de dialogue régulier avec l'Observatoire national de la société civile afin d'écouter les préoccupations exprimées au nom du peuple", soulignant que l'Observatoire "représente le citoyen dans toute sa composante, étant une instance habilitée en vertu de la Constitution à s'exprimer en son nom".

Le président de la République a rappelé, en outre, que "l'année actuelle verra l'amendement des codes communal et de wilaya", précisant qu'il s'agit de "modifier et non de corriger" afin d'avoir de "vrais élus".

Et d'ajouter que les codes communal et de wilaya "permettront de parachever le socle de l'édification participative, loin de l'autoritarisme et de l'autocratie".

Les élus locaux "ne sont pas de simples gestionnaires ou exécuteurs de décisions", a souligné le Président Tebboune. "Ils disposent de toutes les prérogatives -sous le contrôle de la loi-, des prérogatives que nous œuvrons à renforcer", a-t-il dit.

Par ailleurs, le Président de la République a souligné l'impératif d'assurer "une formation périodique aux élus locaux pour leur permettre de prendre connaissance de tous les textes juridiques disponibles".