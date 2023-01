Afrique: CHAN 2022 - Conde Chiquinho (Mozambique) : " Ça va être un match difficile "

Le sélectionneur du Mozambique, Conde Chiquinho a reconnu dans la conférence de presse qu'il a animée ce matin à la salle de conférence du stade Nelson Mandela à Baraki, que le match de demain face à l'Algérie ne va pas être facile.

" Ça va être un match difficile. L'Algérie c'est le pays organisateur. On va affronter un adversaire qualifié qui sera soutenu par des milliers de ses supporters", a lancé d'emblée le coach Mozambicain qui a insisté sur le fait que les " Mambas " feront le maximum pour composter leur billet pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations, surtout que le Mozambique est à 1 point de la qualification, une première dans l'histoire de cette équipe dans cette compétition " Nous avons un match référence face à la Libye (3-1). On travaille sur ça. Je suis un entraîneur heureux puisque mes joueurs adhèrent à ma méthode de travail. Tout le monde est heureux et est là pour composter un ticket pour le quart de finale ", fait savoir Chiquinho.

Enfin, le coach des " Mambas " a révélé qu'il va faire tourner son effectif face à l'Algérie " Certes, nous n'avons pas encore assuré notre qualification. Ils nous manquent un tout petit point, toutefois, je vais faire un Turn- Over. Il y a des joueurs qui sont fatigués, d'autres qui souffrent de blessure et qui doivent bien se soigner, mais les plus important c'est d'aligner une équipe compacte face à l'Algérie qui pourra relever le défi ".

Ces propos ont été recueillis par le journaliste Sofiane Mehenni.