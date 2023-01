Sénégal: Victorine Ndeye salue le travail de l'U-IMCEC auprès des femmes

Dakar — La ministre de la microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye, a salué, vendredi, à Dakar, le travail de l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit (U-IMCEC) aux côtés des femmes et des jeunes.

"U-IMCEC a su garder les principes mutualistes, ces principes nobles de la microfinance, en étant à côté des acteurs (les femmes et les jeunes), dans l'économie réelle avec des impacts", a-t-elle dit, lors de sa visite au siège de cette Institution de mutualiste.

Victorine Anquediche Ndeye a dit avoir noté que "la promotion de la microfinance va au-delà des données de financement. D'où, l'importance de mettre en place ce dispositif social à travers l'économie sociale et solidaire en accompagnant les acteurs".

Ce dispositif, a-t-elle soutenu, permettra aux femmes d'être renforcées de manière à ce qu'elles soient des actrices capables de consommer les produits de la microfinance.

"Nous avons le même but, le même objectif. Ce qui nous reste ici, c'est de pouvoir jouer notre partition dans l'inclusion financière. Et c'est main dans la main qu'on pourra le faire", a précisé, Victorine Ndeye.

Selon elle, "à travers ce qu'ils disent pour l'économie sociale et solidaire, ils ne font pas allusion à l'économie de la main tendue, main plutôt de la poignée de main". "C'est ce que nous continuerons à faire", a-t-elle insisté.

"Nous allons nous appuyer beaucoup sur vous à travers tout le pays. Vous avez toujours accompagné l'Etat et je sais que vous allez le faire davantage. Nous sommes tranquilles sur ce point", a-t-elle noté.

La ministre s'est aussi félicité du fait que "l'U-IMCEC ait compris l'importance de rendre un service le plus possible de la population".

"L'U-IMCEC, a pour ambition à l'horizon 2024, de devenir une institution financièrement autonome et socialement responsable, reconnue comme un acteur de référence dans la finance agricole et rurale délivrant des services financiers et non financiers diversifiés, adaptés et innovants", a pour sa part, souligné, son directeur général, Ousmane Thiongane.

Dans sa mission, a-t-il poursuivi, l'U-IMCEC compte améliorer les revenus et le bien être des familles à travers l'accès à des services financiers adaptés permettant de développer des activités génératrices de revenus.

Cela, a-t-il ajouté, pour principalement les femmes et les jeunes micro-entrepreneurs vivant dans les zones rurales et périurbaines, avec une dynamique soutenue d'autonomie financière.

"Actuellement le total acquis de l'U-IMCEC, est de 27 milliards de Fcfa avec plus de 15 milliards collectés grâce à des stratégies de l'épargne mises en place et une production de 24 milliard etc", a-t-il indiqué.